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08:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 7 по 13 августа

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «БашРТС» сообщило об отключении горячей воды в уфимских домах с 7 по 13 августа.

Источник: Reuters

На неделю без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Р. Зорге, 44, 44/2, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 50/1, 52, 52/1, 54, 62, 63/4, 63/5, 63/6, 67, 69, 64, 64/1, 64/2, 65/4, 66, 66/2, 68, 70/1, 70/2, 70, 73, 74, 76;.

проспект Октября, 55, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 61, 61/1, 61/2, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 65/1, 65/2, 65/3, 65/5, 65, 66/3, 64/1, 66/2, 71/3, 71/2, 78/2,7 0/2, 80/1, 70, 70/1, 72, 74, 78, 82, 80/2, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 86, 86/1, 86/2, 86/3, 88, 88/1, 90, 92, 92/1, 92/2, 106, 106/1, 106/3, 110, 112, 106/2, 108, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4;.

ул. 50 лет СССР, 3, 5, 9, 11, 13, 15;.

ул. Российская, 106/1;.

ул. Комсомольская, 125, 125/1, 133, 135/1, 137/1, 137/2, 149/2, 141/1, 135, 163, 163/1, 163/2, 163/3, 165, 167, 167/2, 167/3;.

ул. Шафиева, 18, 20, 22, 24/1, 28;.

ул. Рязанская, 1/1;.

ул. М. Карима, 16, 16/1, 28, 28а, 41, 42, 44, 47, 48, 50;.

ул. Кирова, 5, 8/10;.

ул. Революционная, 12, 14, 16, 31;.

ул. К. Маркса, 12, 26, 30, 32, 34а, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 48/1, 54, 58, 60, 60/1, 60/2, 62, 64, 65/1, 65/2, 51/2, 53, 53/1;.

ул. Достоевского, 45, 49, 49/1, 60, 64;.

ул. Гоголя, 80;.

ул. Ленина, 33/1, 37/1, 83, 97/1, 97, 99, 99/1, 150/1, 150/2, 162;.

ул. Чернышевского, 71/1, 84;.

ул. Запотоцкого, 8, 10, 12, 21, 48;.

ул. Подвойского, 17;.

бульвар Ибрагимова, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 32, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 42, 44, 46;.

ул. Белякова, 32;.

ул. Домашникова, 22, 24;.

ул. Миасская, 22;.

ул. Цюрупы, 130, 134, 145, 145/1, 149/1, 151, 153;.

ул. Краснодонская, 3, 5.

Ознакомиться с полным графиком отключения горячей воды на лето-2017 можно здесь.

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