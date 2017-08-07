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06:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

В августе изменится расписание поездов на участке Азей — Шуба

С 8 по 18 августа 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге на участке Азей — Шуба изменится расписание нескольких пассажирских поездов.

Как 4 августа сообщила пресс-служба магистрали, изменится расписание следующих поездов: № 69 Чита — Москва; № 75 Нерюнгри — Москва-Казанская; № 81 Улан-Удэ — Москва-Казанская; № 205 Иркутск-Пассажирский — Анапа; № 229 Северобайкальск — Анапа; № 235 Тында — Анапа; № 2 Москва — Ярославская — Владивосток; № 8 Новосибирск — Владивосток; № 4 Москва-Ярославская — Пекин; № 20 Москва-Ярославская — Пекин; № 6 Москва-Ярославская — Улан-Батор; № 19 Пекин — Москва-Ярославская; № 12 Челябинск — Чита; № 78 Новосибирск Главный — Нерюнгри; № 44 Москва-Ярославская — Хабаровск; № 100 Москва-Ярославская — Владивосток; № 57 Иркутск — Кисловодск; № 58 Кисловодск — Иркутск-Пассажирский; № 70 Москва-Ярославская — Чита-2; № 71 Улан-Удэ — Северобайкальск; № 72 Северобайкальск — Улан-Удэ; № 82 Москва-Казанская — Улан-Удэ; № 87 Иркутск — Усть-Илимск; № 88 Усть-Илимск — Иркутск; № 158 Анапа — Иркутск-Пассажирский; № 206 Анапа — Иркутск-Пассажирский; № 207 Владивосток — Новокузнецк; № 208 Новокузнецк — Владивосток; № 242 Адлер — Иркутск-Пассажирский; № 270 Адлер — Чита.

Отклонение от привычного расписания составит от 1 минуты до полутора часов позже графика.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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