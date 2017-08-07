19-летний парень из мойщика ковров превратился в бизнесмена
19-летний парень, с 13 лет занимающийся мойкой ковров, открыл собственную автомойку. Сейчас молодой человек защищает
19-летний парень, с 13 лет занимающийся мойкой ковров, открыл собственную автомойку. Сейчас молодой человек защищает
Артур Озеров мечтает построить баню, чтобы в его комплексе купались не только авто, но и их владельцы.
«Я уже в 13 лет перестал брать у родителей карманные деньги, сам зарабатывал себе на мороженое и кроссовки — продавал арбузы, сдавал металл, — рассказывает Артур. — Потом отец предложил мне попробовать мыть ковры, купил оборудование. Я расклеивал по поселку объявления, по звонкам сам на скутере ездил забирать ковры. Мыл их, отвозил обратно. Сейчас у меня уже есть сеть клиентов, объявления я не клею, односельчане сами звонят, просят приехать».
«На свои деньги я открыл автомойку. Узнал в акимате, что можно пройти курсы обучения предпринимательству, получить льготный кредит — пошел учиться, захотел открыть
К идее постройки собственной общественной бани 19-летний Артур Озеров из села Дарьинское, Зеленовского района
«У Артура есть опыт работы по оказанию сервисных услуг — он моет ковры, машины. Почему бы ему не мыть еще и людей? — шутит тренер. — Мы составили с ним
«А есть ли при таком напряженном графике работы время на молодость, развлечения?» — спрашиваю я у парня.
«Конечно, есть, — отвечает он. — В этом месяце я женюсь. Так что к 20 годам у меня будет не только бизнес, а еще жена и ребенок».
Артур рассказывает, что сейчас у него на мойке работают помимо него еще два человека — друг и 18-летний двоюродный брат. Последний учится в медколледже в Бузулуке, и все лето помогает Артуру на мойке — сам зарабатывает себе деньги на оплату учебы.
«Мои родители во всем меня поддерживают, за что я им очень благодарен. Вот и сейчас, чтобы взять кредит, я планирую заложить родительский дом, и они на это согласны. Они мне доверяют, поэтому я постараюсь погасить этот кредит как можно быстрее», — говорит Артур Озеров.