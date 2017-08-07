«Тюлени и гусеницы»: известная красноярка предложила ввести налог на лишний вес

Свое негодование относительно внешнего вида мужчин и женщин она высказала после посещения одного из городских пляжей, где в жаркий день было много семей с детьми. Женщина сфотографировала отдыхающих и обнародовала кадры на своей странице в социальной сети. По ее мнению, мужчины и женщины на пляже не следят за своим внешним видом. Расстроившись, Ганжурова, которая сама практикует здоровый образ жизни, в шутку предложила ввести налог на лишний вес.