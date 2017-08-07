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06:34 (мск), источник: Newslab.ru

«Тюлени и гусеницы»: известная красноярка предложила ввести налог на лишний вес

С такой инициативой женщина выступила после посещения одного из городских пляжей, где раскритиковала фигуры неспортивных красноярцев.

Жительница Красноярска Людмила Ганжурова, которую ранее признали самой стильной женщиной города, раскритиковала внешний вид горожан на пляжном отдыхе. Шеф-редактор «Авторитетного радио» возмутилась большим количеством полных людей и предложила ввести налог на лишний вес.

Свое негодование относительно внешнего вида мужчин и женщин она высказала после посещения одного из городских пляжей, где в жаркий день было много семей с детьми. Женщина сфотографировала отдыхающих и обнародовала кадры на своей странице в социальной сети. По ее мнению, мужчины и женщины на пляже не следят за своим внешним видом. Расстроившись, Ганжурова, которая сама практикует здоровый образ жизни, в шутку предложила ввести налог на лишний вес.

Жители Красноярска принялись активно обсуждать ее инициативу. Большинство отнеслись к предложению с юмором. Другие также поделились своим негодованием по поводу слишком маленького количества «красивых телом людей» и растущего числа полных подростков.

Другие красноярцы заступились за располневших земляков, предположив, что их внешний вид может быть связан с проблемами со здоровьем, а не с банальным перееданием и нежеланием заниматься спортом.

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