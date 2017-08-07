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08:39 (мск), источник: СуперОмск

Омичи считают, что их хор выступил лучше Бабкиной

В социальных сетях омичи сравнивают выступление омского русского народного хора с концертом Надежды Бабкиной и ее коллектива.

Омичи уверены, что в рамках празднования Дня города омский русский народный хор выступил лучше Надежды Бабкиной и ее коллектива. В социальных сетях появились фотографии с зажигательного выступления омского коллектива в концертном зале.

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Напомним, что Надежда Бабкина со своим коллективом 5 августа дала бесплатный концерт на площади Победы. За выступление певицы администрация города заплатила 2 млн рублей. Как ранее сообщал «СуперОмск», вечер в Омске Бабкина провела в компании мускулистых парней.

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