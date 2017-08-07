Власти Назарово довели до банкротства детский оздоровительный лагерь

Долг МУПа налоговикам составляет 1,5 млн рублей. И погасить его предприятию нечем — в прошлом году оно показало чистый убыток в 831 тысячу рублей (данные системы «Контур. Фокус»). Да и этот год вряд ли окажется для него радужным — количество смен в лагере уже сокращено вдвое, плюс долги перед энергетиками и рядом других компаний.
Финансовые проблемы у «Достоинства» начались примерно два года. Предприятию даже потребовался кредит в 1 млн рублей, чтобы погасить долг по зарплате в 600 тысяч рублей, заплатить 200 тысяч налогов и еще 200 тысяч — за участие в аукционе путевок.
В администрации Назарово говорят, что задолженность перед налоговиками сформировалась по итогу 2016 года. Причиной ее возникновения стала нехватка средств, получаемых от реализации путевок. Почему их стало не хватать именно в прошлом году, остается неясным.
«Достоинство» — это уже третий банкротящийся МУП за время работы Виталия Палкина главой администрации Назарово. Ранее эта судьба постигла «Комбинат благоустройства и озеленения» и «Городскую сетевую компанию». К тому же, в предбанкротном состоянии находится «Назаровский хлеб». По сути, нормально работает в городе сейчас только одно муниципальное предприятие — «Школьный комбинат питания».