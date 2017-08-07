Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Украина отказалась верить в завершение строительства моста в Крым
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Париж сала нэ купуэ. А шо Лондон, тоже?»: Песков об Украине и ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Москва закупит всего 12 новейших истребителей Су-57 – СМИ
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
14День Воздушно-десантных войск—2017
06:45 (мск), источник: Newslab.ru

Власти Назарово довели до банкротства детский оздоровительный лагерь

Назаровское муниципальное предприятие «Достоинство», которое управляет одноименным детским лагерем, может быть признано банкротом. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Красноярского края Межрайонной инспекцией ФНС по краю.

Источник: AP 2017

Долг МУПа налоговикам составляет 1,5 млн рублей. И погасить его предприятию нечем — в прошлом году оно показало чистый убыток в 831 тысячу рублей (данные системы «Контур. Фокус»). Да и этот год вряд ли окажется для него радужным — количество смен в лагере уже сокращено вдвое, плюс долги перед энергетиками и рядом других компаний.

Финансовые проблемы у «Достоинства» начались примерно два года. Предприятию даже потребовался кредит в 1 млн рублей, чтобы погасить долг по зарплате в 600 тысяч рублей, заплатить 200 тысяч налогов и еще 200 тысяч — за участие в аукционе путевок.

В администрации Назарово говорят, что задолженность перед налоговиками сформировалась по итогу 2016 года. Причиной ее возникновения стала нехватка средств, получаемых от реализации путевок. Почему их стало не хватать именно в прошлом году, остается неясным.

«Достоинство» — это уже третий банкротящийся МУП за время работы Виталия Палкина главой администрации Назарово. Ранее эта судьба постигла «Комбинат благоустройства и озеленения» и «Городскую сетевую компанию». К тому же, в предбанкротном состоянии находится «Назаровский хлеб». По сути, нормально работает в городе сейчас только одно муниципальное предприятие — «Школьный комбинат питания».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Тюлени и гусеницы»: известная красноярка предложила ввести налог на лишний вес
Тиллерсон: США ответят на сокращение дипмиссий в РФ до сентября
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
КНДР отвергла предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь