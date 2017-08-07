Власти Назарово довели до банкротства детский оздоровительный лагерь

Источник: AP 2017

Долг МУПа налоговикам составляет 1,5 млн рублей. И погасить его предприятию нечем — в прошлом году оно показало чистый убыток в 831 тысячу рублей (данные системы «Контур. Фокус»). Да и этот год вряд ли окажется для него радужным — количество смен в лагере уже сокращено вдвое, плюс долги перед энергетиками и рядом других компаний.

Финансовые проблемы у «Достоинства» начались примерно два года. Предприятию даже потребовался кредит в 1 млн рублей, чтобы погасить долг по зарплате в 600 тысяч рублей, заплатить 200 тысяч налогов и еще 200 тысяч — за участие в аукционе путевок.

В администрации Назарово говорят, что задолженность перед налоговиками сформировалась по итогу 2016 года. Причиной ее возникновения стала нехватка средств, получаемых от реализации путевок. Почему их стало не хватать именно в прошлом году, остается неясным.