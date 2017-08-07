Стала известна настоящая причина ночных кошмаров у людей

Источник: Nur.kz

Ученые из Британии провели массовое наблюдение, в ходе которого были изучены источники появления страшных снов среди населения, чтобы свести к минимуму дискомфорт.

В процессе изучения учеными данной проблемы, было осуществлено около 800 наблюдений и опросов, пишет Vistanews.ru.

Людей, которые согласились принять участие в эксперименте, попросили заполнить анкету.

В документе нужно было указать каждому человеку среднюю продолжительность сна, режим отхода ко сну и частоту появления страшных снов.

Особенное внимание уделялось характеру кошмаров и стрессам, которые люди накануне испытывали.

После проведенного анализа опросов, стало ясно, что те, которые спали более 9 часов в сутки, видели кошмары чаще.

Ученые также уверены, что появление страшных снов напрямую связано с тревожностью. При этом отношение стресса прямо пропорционально наличию новых кошмаров во сне.