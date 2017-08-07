Стала известна настоящая причина ночных кошмаров у людей
Причины страшных снов стали известны ученым. Об этом эксперты решили осведомить граждан.
Причины страшных снов стали известны ученым. Об этом эксперты решили осведомить граждан.
Ученые из Британии провели массовое наблюдение, в ходе которого были изучены источники появления страшных снов среди населения, чтобы свести к минимуму дискомфорт.
В процессе изучения учеными данной проблемы, было осуществлено около 800 наблюдений и опросов, пишет Vistanews.ru.
Людей, которые согласились принять участие в эксперименте, попросили заполнить анкету.
В документе нужно было указать каждому человеку среднюю продолжительность сна, режим отхода ко сну и частоту появления страшных снов.
Особенное внимание уделялось характеру кошмаров и стрессам, которые люди накануне испытывали.
После проведенного анализа опросов, стало ясно, что те, которые спали более 9 часов в сутки, видели кошмары чаще.
Ученые также уверены, что появление страшных снов напрямую связано с тревожностью. При этом отношение стресса прямо пропорционально наличию новых кошмаров во сне.
Учитывая все аспекты, ученые рекомендуют людям спать не более 9 часов, ложиться вовремя и меньше нервничать.