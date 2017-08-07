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07:07 (мск), источник: Nur.kz

Стала известна настоящая причина ночных кошмаров у людей

Причины страшных снов стали известны ученым. Об этом эксперты решили осведомить граждан.

Источник: Nur.kz

Ученые из Британии провели массовое наблюдение, в ходе которого были изучены источники появления страшных снов среди населения, чтобы свести к минимуму дискомфорт.

В процессе изучения учеными данной проблемы, было осуществлено около 800 наблюдений и опросов, пишет Vistanews.ru.

Людей, которые согласились принять участие в эксперименте, попросили заполнить анкету.

В документе нужно было указать каждому человеку среднюю продолжительность сна, режим отхода ко сну и частоту появления страшных снов.

Особенное внимание уделялось характеру кошмаров и стрессам, которые люди накануне испытывали.

После проведенного анализа опросов, стало ясно, что те, которые спали более 9 часов в сутки, видели кошмары чаще.

Ученые также уверены, что появление страшных снов напрямую связано с тревожностью. При этом отношение стресса прямо пропорционально наличию новых кошмаров во сне.

Учитывая все аспекты, ученые рекомендуют людям спать не более 9 часов, ложиться вовремя и меньше нервничать.

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