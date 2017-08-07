Известный блогер посетил Столбы, высмеял их названия и сбросил вес

Известный видеомейкер тимур Сидельников отправился в заповедник «Красноярские Столбы», чтобы узнать, действительно ли похожи скалы Дед, Бабка, Внучка и Слоник на одноимённые образы, и снять видео о путешествии. Блогеру пришлось пройти 17 километров от центрального входа в заповедник до спуска на канатно-кресельной дороге в Бобровом Логу.

«Друзья заслали меня в Красноярск, и отправляют задания на телефон. В этот раз мне пришлось покорять сибирискую тайгу! А там знаете что? Там огромные странные скалы!! Прямо посреди леса, — пишет он в комментариях к видео на канале YouTube.

По его мнению у столбистов, которые давали названия скалам, очень развита фантазия, поскольку он не увидел у камней схожести со слоном, бабкой и внучкой. Деда и вовсе сравнил с обезьяной: «Мне говорят, что здесь лицо деда, но вы присмотритесь сами и скажите — видите здесь его или нет. А вот сейчас я смотрю с другой стороны и, отчетливо вижу обезьяну, шимпанзе, либо Гомера Симпсон». При этом забравшись на плечо деда, откуда ему обещали красивый вид, отметил, что с квадрокоптера было бы лучше.

При этом путешествие ему очень понравилось: «Это самое лучшее кардио, которое может быть, поэтому, если вы жирный, смело отправляйтесь на Столбы, полазьте по горам, походите по лесам и у вас все лишние килограммы уйдут».