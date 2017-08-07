Рейс из Новосибирска в Камрань задержали на 16 часов
На рейс был зарегистрирован 281 пассажир, транспортная прокуратура проводит доследственную проверку.
На рейс был зарегистрирован 281 пассажир, транспортная прокуратура проводит доследственную проверку.
Рейс из Новосибирска в Камрань задержали на 16 часов, об этом сообщает
6 августа в аэропорту «Толмачево» задержали чартерный рейс авиакомпании «PEGAS FLY», который следовал по маршруту Новосибирск — Камрань (Вьетнам).
Причина задержки рейса — устранение технической неисправности воздушного судна Боинг 757−300, прилетевшего в этот же день ранее из Камрани в Новосибирск.
«На указанный рейс зарегистрирован 281 пассажир,
Борт с пассажирами вылетел 7 августа в 3:27 ночи.
Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку требований законодательства РФ о безопасности полетов.