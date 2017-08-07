Рейс из Новосибирска в Камрань задержали на 16 часов, об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

6 августа в аэропорту «Толмачево» задержали чартерный рейс авиакомпании «PEGAS FLY», который следовал по маршруту Новосибирск — Камрань (Вьетнам).

Причина задержки рейса — устранение технической неисправности воздушного судна Боинг 757−300, прилетевшего в этот же день ранее из Камрани в Новосибирск.

«На указанный рейс зарегистрирован 281 пассажир, и т. ч. 41 ребенок, по предварительной информации пассажиры были обеспечены напитками, горячим питанием (обед, ужин), услугами гостиницы», — отметили в прокуратуре.

Борт с пассажирами вылетел 7 августа в 3:27 ночи.