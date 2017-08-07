День города в Омске прошел без чрезвычайных происшествий
В мэрии сообщили, что ситуацию во время праздника постоянно держали под контролем.
В мэрии сообщили, что ситуацию во время праздника постоянно держали под контролем.
Праздник День города 5 августа в этом году прошел шумно и ярко, но лишь в положительном ключе. Никаких ЧП в этот день зафиксировано не было.
Ситуацию отслеживали омские МЧС, полиция, департамент общественной безопасности, силами оперативных служб были созданы условия для недопущения различных ЧС в местах скопления людей на общественных площадках.
Накануне праздника все основные места, где отмечали праздник, взяли под контроль. Также круглосуточно дежурили пожарные и спецтехника. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска, в целом в городе в праздник случилось 4 бытовых пожара, никак не связанных с Днем города.
К счастью, во время всех пожаров никто не погиб. Для сравнения, в прошлый День города случилось столько же возгораний. Как передают в мэрии, в праздник не были зафиксированы и несчастные случаи на воде в черте города.