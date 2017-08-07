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08:05 (мск), источник: Вести - Красноярск

Мозаику на фасаде кинотеатра «Родина» очищают от граффити

«Родину» начали приводить в порядок.

Источник: Вести - Красноярск

В Красноярске мозаику бывшего кинотеатра очищают от граффити, которым неизвестные испортили фасад ещё в мае. Причём смывают рисунок также уличные художники — представители группы Outcomes. Нашему корреспонденту они рассказали, что работают по заказу администрации Красноярска. Работа идет непросто, камень приходится частично шлифовать.

Напомним, что мозаичное панно является объектом культурного наследия края. Его выложили в 60-х годах из енисейской речной гальки. Автор Евгений Кобытев — фронтовик и узник концлагерей.


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