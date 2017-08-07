На юге Волгограда на 2,5 суток отключили холодную воду
Жители Красноармейского района Волгограда остались без холодной воды до 09:00 9 августа.
Жители Красноармейского района Волгограда остались без холодной воды до 09:00 9 августа.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение водоснабжения связано с обновлением водовода по улице Гражданской, который был проложен в 1986 году и с того момента не ремонтировался.
Так, без воды останутся жители следующих адресов:
В период проведения ремонта будет организован подвоз воды.