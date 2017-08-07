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09:22 (мск), источник: АиФ Волгоград

На юге Волгограда на 2,5 суток отключили холодную воду

Жители Красноармейского района Волгограда остались без холодной воды до 09:00 9 августа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение водоснабжения связано с обновлением водовода по улице Гражданской, который был проложен в 1986 году и с того момента не ремонтировался.

Так, без воды останутся жители следующих адресов:

  • Ул. Гражданская, 10, 14, 16, 18, 22, 24;
  • Б-р Энгельса, 27, 29, 31, 33, 33а, 35;
  • Пр. Г. Сталинграда, 38, 40, 42, 44, 44а, 44 г, 48, 48б;
  • Ул. Изобильная, 3, 4, 6, 10, 12, 12б, 14, 16, 20, 22, 22а;
  • Ул. Тельмана, 14, 19;
  • Пл. Свободы, 3.

В период проведения ремонта будет организован подвоз воды.

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