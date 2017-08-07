Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Названа причина массовой драки в воинской части на Урале
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Париж сала нэ купуэ»: Песков высмеял ассоциацию Украины с ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ni называет новейший истребитель РФ «пустой тратой времени»
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
14События недели в фотографиях
08:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

Лунное затмение смогут наблюдать жители Казахстана сегодня ночью

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Жители Казахстна смогут наблюдать лунное затмение, которое произойдет сегодня ночью, сообщил Sputnik Казахстан доцент Северо-Казахстанского государственного университета Андрей Солодовник.

Источник: Sputniknews.kz

«Если взглянуть в прошлое, то зрелищных лунных затмений на нашем небе не было уже давненько. Последнее полное затмение случилось почти шесть лет назад. И вот в качестве залога будущих зрелищ в ночь с 7 на 8 августа будет нам сюрприз. Пусть пока частное, но ведь затмение же. Слово частное означает, что в эту ночь во тьму конуса земной тени погрузится лишь часть диска полной Луны. То есть в начале ночи Луна будет полной, но по мере развития явления всё большая часть её будет “исчезать” для наблюдателей», — рассказал в интервью агентству Солодовник.

По его данным, в максимальной фазе затмения Луна будет урезана примерно на четверть в нижней (южной) части её диска. А затем она будет не спеша выходить на свет солнечный.

«Затмение во всех своих деталях будет доступно наблюдениям на территории Казахстана и большей части Евразии. А в Северном Казахстане обстоятельства явления будут таковы. Полутеневое затмение начнётся в 21 час 48 минут. Впрочем, эта часть событий нам не интересна, поскольку почти не заметна глазу. Частное затмение — хорошо видимое невооружённым глазом, а ещё лучше в бинокль, будет развиваться с 23 часов 22 минут. При этом Луна будет висеть на юго-востоке на приличной высоте над горизонтом. Апафеоз явления — максимальная фаза (величиной 0.25) — наступит в 00 часов 20 минут. Луна будет видна в направлении примерно на юг на высоте 17 градусов над горизонтом. Закончится частное затмение в 1 час 19 минут», — проинформировал астроном.

Андрей Солодовник подчеркнул, что август — месяц особенный и потому в ночь затмения возможны и дополнительные сюрпризы.

«Прежде всего великолепные яркие метеоры, которые связаны с активностью сразу нескольких метеорных потоков. Главный среди них — знаменитые Персеиды. Впрочем, это уже совсем другая история. Но и в этой связи то же не упускайте момент!», — заключил Солодовник.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ребенку из Казахстана стало плохо при вылете из Анталии
Идти и думать о своем: казахстанка совершила пеший поход по России
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
КНДР отвергла предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь