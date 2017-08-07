Синоптики предупредили свердловчан о надвигающихся грозах и ветре

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, предупреждение направлено в органы самоуправления муниципалитетов, а также на объекты жизнеобеспечения, в заинтересованные министерства для организации мероприятий по защите населения от возможных последствий непогоды.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, силы и средства МЧС, а также аварийно-восстановительные бригады всех служб и ведомств приведены в режим повышенной готовности.
«О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России “101” или по телефону доверия Главного управления МЧС России по Свердловской области 8 (343)262−99−99», — подчеркивают в пресс-службе.
Жителям региона рекомендуют по возможности оставаться дома, ограничить походы и выезды на природу. Если непогода застала на улице — не прятаться около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, а также не укрываться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.