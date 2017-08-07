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08:10 (мск), источник: УралПолит.ру

Синоптики предупредили свердловчан о надвигающихся грозах и ветре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа, ИА УралПолит.Ru. Синоптики предупреждают свердловчан о сильных дождях, которые обрушатся на регион в ближайшие дни. Непогода будет сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, предупреждение направлено в органы самоуправления муниципалитетов, а также на объекты жизнеобеспечения, в заинтересованные министерства для организации мероприятий по защите населения от возможных последствий непогоды.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, силы и средства МЧС, а также аварийно-восстановительные бригады всех служб и ведомств приведены в режим повышенной готовности.

Инфографика
Уровни опасности погодыШтормовое предупреждение объявляется, если синоптики прогнозируют скорость ветра свыше 15м/с.

«О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России “101” или по телефону доверия Главного управления МЧС России по Свердловской области 8 (343)262−99−99», — подчеркивают в пресс-службе.

Жителям региона рекомендуют по возможности оставаться дома, ограничить походы и выезды на природу. Если непогода застала на улице — не прятаться около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, а также не укрываться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

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