Дожди и резкое похолодание придут в Новосибирск
Столбик термометра будет колебаться около отметки +20 градусов, рассказали синоптики.
Столбик термометра будет колебаться около отметки +20 градусов, рассказали синоптики.
Дожди и резкое похолодание придут в Новосибирск, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным «Яндекса», днем в понедельник столбик термометра покажет +25°C, дождь.
В ночь на вторник температура составит +14°C, днем +17°C, небольшой дождь.
В ночь на среду столбик термометра покажет +14°C, днем +21°C, дождь.
Ночью в четверг температура составит +15°C, днем +21°C, дождь.
По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +15°C, небольшой дождь.
В ночь на вторник температура составит +15°C, днем +19°C, дождь.
В ночь на среду столбик термометра покажет +16°C, днем +25°C, небольшой дождь.
Ночью в четверг температура составит +13°C, днем +19°C, небольшой дождь.