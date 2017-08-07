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08:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дожди и резкое похолодание придут в Новосибирск

Столбик термометра будет колебаться около отметки +20 градусов, рассказали синоптики.

Дожди и резкое похолодание придут в Новосибирск, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным «Яндекса», днем в понедельник столбик термометра покажет +25°C, дождь.

В ночь на вторник температура составит +14°C, днем +17°C, небольшой дождь.

Инфографика
Уровни опасности погодыШтормовое предупреждение объявляется, если синоптики прогнозируют скорость ветра свыше 15м/с.

В ночь на среду столбик термометра покажет +14°C, днем +21°C, дождь.

Ночью в четверг температура составит +15°C, днем +21°C, дождь.

По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +15°C, небольшой дождь.

В ночь на вторник температура составит +15°C, днем +19°C, дождь.

В ночь на среду столбик термометра покажет +16°C, днем +25°C, небольшой дождь.

Ночью в четверг температура составит +13°C, днем +19°C, небольшой дождь.

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