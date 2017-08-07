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08:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

Все нелегальные киоски в Челябинске планируют снести к 4 сентября

Чиновники намерены следить, чтобы ларьки не появились вновь.

Снос киосков, установленных с нарушением законодательства, должен быть полностью завершён к 4 сентября, об этом первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова рассказала на аппаратном совещании в мэрии.

Ранее сообщалось, что в южноуральской столице ежедневно демонтируют 2−3 павильона, у владельцев которых нет соответствующих разрешений. Наталья Котова подчеркнула, что важно не просто снести объекты, но и проследить, чтобы они не появились на прежнем месте вновь.

Напомним, ранее глава города Евгений Тефтелев выразил недовольство тем, что киоски с быстрым питанием в центре города расположились даже на территории храма.

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