Омский Росприроднадзор снова не почувствовал вони в Омске

Несмотря на все жалобы горожан, омский Росприроднадзор продолжает искать источники запаха и не находить их. Ни одна из жалоб горожан так и не была удовлетворена — вот и источник запаха 3 августа так и не был найден, даже не смотря на то, что было проверено 3 предприятия. Под внимание контролирующей организации попали «Омсктехуглерод», «Омский каучук» и «Газпромнефть-ОНПЗ из-за жалоб горожан на запах в Нефтяниках, на Московке, на Левобережье и в центре города.