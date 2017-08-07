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08:26 (мск), источник: СуперОмск

Омский Росприроднадзор снова не почувствовал вони в Омске

Вот уже 5 месяцев Омск подвергается массированным химическим атакам — раз в неделю в одном из округов города омичи жалуются на невыносимый запах. Какие только «ароматы» не испытывали омичи — сажа, гарь, жженая резина, сероводород и газ.

Несмотря на все жалобы горожан, омский Росприроднадзор продолжает искать источники запаха и не находить их. Ни одна из жалоб горожан так и не была удовлетворена — вот и источник запаха 3 августа так и не был найден, даже не смотря на то, что было проверено 3 предприятия. Под внимание контролирующей организации попали «Омсктехуглерод», «Омский каучук» и «Газпромнефть-ОНПЗ из-за жалоб горожан на запах в Нефтяниках, на Московке, на Левобережье и в центре города.

Более того, по словам начальника ЦМС Виктории Гурьяновой, никаких превышений по сероводороду в городе замечено не было, сообщает НГС55.

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