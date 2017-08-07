Синоптики Башкирии советуют запастись зонтами и надеть купальники

Сегодня, по данным Башгидрометцентра, в республике ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем — от 22 до 27 градусов.

8 августа в регионе прогнозируют также переменную облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Днем, по югу, до умеренного. В отдельных районах гроза. Ветер западный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью — 12−17 градусов, днем — от 22 до 27.