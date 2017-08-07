Синоптики Башкирии советуют запастись зонтами и надеть купальники
УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Синоптики Башкортостана сообщили прогноз погоды на первые три дня рабочей недели.
УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Синоптики Башкортостана сообщили прогноз погоды на первые три дня рабочей недели.
Сегодня, по данным Башгидрометцентра, в республике ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем — от 22 до 27 градусов.
8 августа в регионе прогнозируют также переменную облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Днем, по югу, до умеренного. В отдельных районах гроза. Ветер западный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью — 12−17 градусов, днем — от 22 до 27.
9 августа ожидается ночью небольшой дождь, местами до умеренного. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер