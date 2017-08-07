Синоптики прогнозируют тёплую рабочую неделю в Калининградской области
В предстоящие пять дней в Калининградской области ожидается тёплая погода. Такие данные приводит Росгидрометцентр.
В предстоящие пять дней в Калининградской области ожидается тёплая погода. Такие данные приводит Росгидрометцентр.
В понедельник, 7 августа, температура воздуха днём прогреется до +21°C, во вторник — до +24°C, в среду термометр покажет +25°C, в четверг — +26°C, в пятницу — +23°C.
В среду и четверг ожидаются небольшие дожди, в остальные дни метеорологи прогнозируют переменную облачность без осадков. Скорость ветра на неделе составит 2−4 м/с.