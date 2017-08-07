В Брестской области 18 спасателей на период уборки сменили брандспойты на штурвалы комбайнов

Всего на уборке урожая заняты 32 работника органов и подразделений по ЧС Брестской области. Они трудятся комбайнерами, водителями на отвозке зерна, специалистами зерносушильного хозяйства. Более половины (20 человек) специально взяли трудовой отпуск на период уборочной. Остальные помогают аграриям убирать урожай в свободное от работы время.

Своих представителей делегировали в АПК на время жатвы большинство подразделений областного управления МЧС. Так, от Барановичского горрайотдела на полях трудятся 6 человек. По три работника — от Ганцевичского, Ивацевичского, Ляховичского и Пинского РОЧС. Также на период проведения уборочной кампании трудоустроились в хозяйствах спасатели Жабинковского, Пружанского, Березовского, Каменецкого, Кобринского, Брестского РОЧС, производственно-технического центра УМЧС.

Есть среди спасателей свои лидеры на жатве. К намолоту в 1 тыс. т приближается водитель ПАСЧ прапорщик Александр Здерук, который сейчас трудится помощником комбайнера в СПК «Рогознянский» Жабинковского района. Не первый год проводит на жатве свой заслуженный отпуск и старшина внутренней службы начальник пожарного аварийно-спасательного поста Игорь Антонюк. Помощник комбайнера в ОАО «Беловежский» Каменецкого района вместе с напарником он также намолотил более 900 т зерна.