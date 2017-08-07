Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Умеренные возлияния грозят ожирением
Украина отказалась верить в завершение строительства моста в Крым
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
«Париж сала нэ купуэ»: Песков высмеял ассоциацию Украины с ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ni называет новейший истребитель РФ «пустой тратой времени»
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
14События недели в фотографиях
08:34 (мск), источник: БЕЛТА

В Брестской области 18 спасателей на период уборки сменили брандспойты на штурвалы комбайнов

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 18 спасателей на период уборки сменили брандспойты на штурвалы зерноуборочных комбайнов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Всего на уборке урожая заняты 32 работника органов и подразделений по ЧС Брестской области. Они трудятся комбайнерами, водителями на отвозке зерна, специалистами зерносушильного хозяйства. Более половины (20 человек) специально взяли трудовой отпуск на период уборочной. Остальные помогают аграриям убирать урожай в свободное от работы время.

Своих представителей делегировали в АПК на время жатвы большинство подразделений областного управления МЧС. Так, от Барановичского горрайотдела на полях трудятся 6 человек. По три работника — от Ганцевичского, Ивацевичского, Ляховичского и Пинского РОЧС. Также на период проведения уборочной кампании трудоустроились в хозяйствах спасатели Жабинковского, Пружанского, Березовского, Каменецкого, Кобринского, Брестского РОЧС, производственно-технического центра УМЧС.

Есть среди спасателей свои лидеры на жатве. К намолоту в 1 тыс. т приближается водитель ПАСЧ прапорщик Александр Здерук, который сейчас трудится помощником комбайнера в СПК «Рогознянский» Жабинковского района. Не первый год проводит на жатве свой заслуженный отпуск и старшина внутренней службы начальник пожарного аварийно-спасательного поста Игорь Антонюк. Помощник комбайнера в ОАО «Беловежский» Каменецкого района вместе с напарником он также намолотил более 900 т зерна.

Кроме того, отметили в областном управлении МЧС, во всех подразделениях организовано дежурство личного состава по обеспечению пожарной безопасности на уборке зерновых.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года
В Беларуси с начала недели утонули 15 человек
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
КНДР отвергла предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь