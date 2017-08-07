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08:18 (мск), источник: БЕЛТА

София Ротару отмечает юбилей

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке СССР, Молдовы и Украины Софии Ротару сегодня исполняется 70 лет.

Источник: БЕЛТА

Родилась София Михайловна Ротару 7 августа 1947 года в многодетной семье, в которой было шестеро детей.

Жили они тогда в селе Маршинцы Черниговской области. Отец артистки был известным виноградарем. Он очень любил свою озорную дочь, больше похожую на сорванца-мальчишку, чем на девочку. Когда по вечерам вся семья собиралась на крылечке, бразды правления в свои руки брала мать. Она была запевалой в домашнем хоре.

Будучи живой и подвижной, София много занималась спортом, легкой атлетикой. Она стала чемпионкой школы по многоборью, ездила на областные олимпиады. На областной спартакиаде в Черновцах стала победительницей в беге на 100 и 800 метров. Позже София исполнила без дублеров-каскадеров роли в фильме «Где ты любовь?», проехав по узкой насыпи на мотоцикле, а также в фильме «Монолог о любви», где она занималась виндсерфингом в открытом море.

Музыкальные способности Ротару проявились очень рано: она начала петь с первого класса в школьном хоре, также пела в церковном хоре (хотя это и не приветствовалось в школе — ей даже пригрозили исключением из пионеров). В юности ее привлекал театр, она занималась в драмкружке и одновременно пела народные песни в художественной самодеятельности, брала в школе единственный баян и по ночам, когда гасла в доме керосиновая лампа, уходила в сарай, подбирала полюбившиеся мелодии песен.

Свою творческую карьеру София начала в эстрадно-молодежном ансамбле при физико-математическом факультете Черновицкого университета. Одновременно закончила Черновицкое музыкальное училище, а позже Государственный институт искусств. Некоторое время работала преподавателем в музыкальном училище в Черновцах, а затем — в культпросветучилище.

В 1962 году, когда Софии Ротару было всего пятнадцать, она победила в конкурсе художественной самодеятельности района. Это дало ей возможность побороться за первенство на более высоком уровне. В 1968 году на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Болгарии Ротару получила золотую медаль за победу в конкурсе народной песни.

В том же 1968 году София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко, а в августе 1970 года у пары родился сын Руслан. Через год вместе со своим мужем она создала вокально-инструментальный ансамбль «Червона рута» при Черновицкой филармонии. Своеобразной визитной карточкой коллектива стала песня с одноименным названием композитора Владимира Ивасюка. Именно он был первым автором Ротару, написавшим для нее «Водограй», «Сизокрылый птах» и «Лаванду».

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В 1973 году Ротару получила первую премию на Международном фестивале «Золотой Орфей». После победы певица стала заслуженной артисткой Украинской ССР. Через год в Сопоте она была удостоена второй премии за лучшее исполнение польской эстрадной песни. В 1974 году вышел первый песенный альбом Ротару. В 1976 году София Ротару стала народной артисткой Украинской ССР, в 1983 году ей присвоено звание народная артистка Молдавской ССР, в 1988 году — народная артистка СССР.

В 1986 году певица исполнила ставшую хитом композицию «Луна-луна», через год — «Было, но прошло», еще через год — «Только этого мало», которые вошли в золотой фонд советской эстрады.

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София Ротару постоянно расширяла стилевую палитру своих песен. Репертуар певицы включает песни самых разных авторов, он насчитывает свыше 500 песенных композиций на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.

С одинаковым успехом артистка исполняет «Верни мне музыку» Арно Бабаджаняна, «Только тебе» Оскара Фельцмана, «А музыка звучит» и «Красная стрела» Алексея Мажукова, «Для тех, кто ждет» Павла Аедоницкого, «Аист на крыше», «В доме моем» и «Вальс» Давида Тухманова, «Танец на барабане» Раймонда Паулса. София Ротару была первой исполнительницей песен композитора Евгения Мартынова, таких как «Лебединая верность», «Яблони в цвету» и «Баллада о матери».

В 2000 году Софию Ротару в Киеве признали «Человеком XX столетия», «Золотым голосом Украины», «Лучшей украинской эстрадной певицей XX столетия», «Женщиной года». В 2003 году в Москве заложили именную звезду Софии Ротару на аллее перед ГКЗ «Россия». Также звезда певицы есть на площади звезд фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

В биографии певицы были и очень трудные периоды, но после перенесенных несчастий — смерти матери и мужа — она сумела заставить себя работать и вернулась на сцену. Сильный и чистый голос Софии Ротару продолжает звучать на многих эстрадных концертах. Любовь к ней зрителей искренна и насчитывает много лет.

В последние годы София Ротару редко дает сольные концерты. А вот к 70-летнему юбилею сделала исключение — на недавно отгремевшем фестивале «Жара» в Баку она устроила свой творческий вечер. Звезда появилась перед зрителями в ярко-красном платье с вышивкой и порадовала поклонников исполнением любимых хитов «Червона рута», «Одна калина», «Небо это я», спела «Хуторянку» вместе с дуэтом «Потап и Настя». Гостями вечера стали Вера Брежнева, Светлана Лобода, Ани Лорак, MONATIK, Alekseev и др. На концерте также были родные Софии Ротару. Вместе с сестрой Аурикой Ротару певица исполнила молдавскую песню «Меланколие».

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Сын певицы — Руслан Евдокименко — женат, невестку зовут Светлана (она занимается стилем Софии Ротару). Внучку Софии Михайловны назвали в честь бабушки Соней (она пробует силы в модельном бизнесе). «У нас в семье есть Соня — старшая и Соня — младшая», — признавалась в одном из интервью певица. Внука звезды зовут Анатолий (он живет и работает в Лондоне, занимается клубной музыкой).

На вопрос журналистов, как певице удается так прекрасно выглядеть и сохранять хорошую форму, София Ротару отвечает: «Секрет в любви. Я люблю жизнь, люблю близких, люблю своих зрителей».

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