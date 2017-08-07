Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года, что действует продовольственное эмбарго, продовольственный рынок успел адаптироваться
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
"Сделал вид, что на Украине есть ВВС": СМИ о реакции на Порошенко
ВКС РФ без энтузиазма ждут истребители Су-57 – СМИ
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ni называет новейший истребитель РФ «пустой тратой времени»
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Перестрелка в здании Мособлсуда
08:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Похороны в «одно окно»

Ритуальный опыт Москвы предложено распространить на всю страну.
Владимир Путин поручил повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг, по сути, предложив распространить московский опыт их оказания на всю Россию. В столице в организации захоронений активно участвует государство, что, впрочем, не решает проблему деятельности серых агентов. Их оборот в стране достигает 120−150 млрд руб.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» ознакомился со списком поручений по повышению доступности и качества ритуальных услуг, которые президент Владимир Путин дал правительству. В основу списка легли итоги проверки исполнения профильного законодательства, которую проводило контрольное управление президента в первом полугодии 2017 года.

Поручения предполагают бесплатную организацию услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования.

Среди других задач — инвентаризация действующих и заброшенных кладбищ, формирование единого подхода к оказанию ритуальных услуг по всей стране (создание специализированных служб, определение стоимости услуг, учет граждан, ответственных за места захоронения). Также президент ждет, что правительство закончит разработку закона о похоронном деле. В пресс-службе правительства подтвердили получение поручений, переадресовав остальные вопросы в Минстрой. Там на запрос «Ъ» не ответили.

Читайте также
В Новосибирске начали производство надгробий в виде iPhone

Проблемы сферы ритуальных услуг сегодня сводятся к несогласованности действий органов власти, отсутствию единых стандартов оказания услуг и устаревшей законодательной базе (рынок регулируется законом от 1996 года), сообщается в материалах контрольного управления президента. Там обратили внимание, что из бюджетов разных уровней на выплату социальных пособий на погребение (в рамках гарантированного перечня) ежегодно выделяется 20 млрд руб. Объем рынка платных услуг в три раза больше — 60 млрд руб. (данные Росстата за 2015 год).

В большинстве регионов не созданы условия для оказания ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня. Нет необходимого информирования населения, в каждом шестом регионе нет специализированных служб, которые могут оказывать услуги (часто их функции выполняет частный бизнес или учреждения в сфере транспорта и теплоснабжения). Тем, кто решил воспользоваться гарантированным перечнем, приходится оформлять более пяти документов в разных инстанциях. Есть регионы, где стоимость пакета не установлена, в других разнятся его стоимость и размер пособия, которое выплачивается для компенсации расходов.

Качество ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня может быть разным даже в одном регионе.

«В Республике Коми, в городских округах Сыктывкар, Сосногорск и Ухта, предусмотрено предоставление необитого деревянного гроба, а в муниципальных районах Прилузский и Усть-Куломский — деревянного гроба, обитого тканью», — приводит пример контрольное управление президента. Расхождения есть и в организации погрузочно-разгрузочных работ — где-то их вместо специализированных служб выполняют родственники.

Читайте также
Путин поручил определить источники средств на переселение жителей вагон-городков

Все это привело к тому, что на рынке ритуальных услуг растет доля серых агентов, работа которых стоит в 10−15 раз дороже. Объем этого неучтенного сегмента услуг в контрольном управлении оценивают в 120−150 млрд руб.

Для решения проблем, связанных со сложившейся практикой резервирования мест под захоронение на платной основе (в отдельных случаях стоит более 1 млн руб.), нужно создавать коммерческие кладбища, считают в контрольном управлении. Еще одной проблемой там называют отсутствие полного перечня мест для захоронения. По данным Минстроя, в России 80 тыс. кладбищ, а с учетом заброшенных и бесхозных эта цифра в несколько раз выше.

Перечисленные проблемы в сфере ритуальных услуг общие для всей страны, считает президент Союза организаций ритуального и похоронного обслуживания Москвы Андрей Стосков. «Но с учетом опыта столицы в этой области трудно поверить в эффективность предложенных мер», — говорит он. Московские специализированные службы исторически оказывают ритуальные услуги на этапе организации похорон (то есть до ворот кладбища) и по гарантированному перечню (его сумма в этом году около 16 тыс. руб.). В столице есть свой закон, регулирующий рынок ритуальных услуг, который при успешной реализации планировалось масштабировать в рамках страны. Есть также городское предприятие ГБУ «Ритуал», ставшее почти монополистом рынка. «Ни одна из этих мер не помогла решить проблему серых агентов», — говорит господин Стосков. Доля заказов, обрабатываемых ими, оценивается в 80%.

Екатерина Геращенко

Комментарии
18
валерий кругляков
понимает, что народ стал загибаться и повысилась смертность. Помоги России - умри до пенсии
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Микролаб Н 500
Менять его пора...Да и всех там..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
T P
А качество жизни Россиян не приказано повысить?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Представители похоронных фирм буквально бьются за каждого клиента
Во время загрузки произошла ошибка.
21 июня© Ньюстюб
 Татарстан предложил сделать татарский государственным языком
Туристы перебираются из Крыма в Большой Сочи
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Кабмин работает над проектом о здоровом образе жизни россиян
КНДР отвергла предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Паводки в Приморском крае размыли Транссиб
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь