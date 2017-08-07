Похороны в «одно окно»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» ознакомился со списком поручений по повышению доступности и качества ритуальных услуг, которые президент Владимир Путин дал правительству. В основу списка легли итоги проверки исполнения профильного законодательства, которую проводило контрольное управление президента в первом полугодии 2017 года.

Поручения предполагают бесплатную организацию услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования.

Среди других задач — инвентаризация действующих и заброшенных кладбищ, формирование единого подхода к оказанию ритуальных услуг по всей стране (создание специализированных служб, определение стоимости услуг, учет граждан, ответственных за места захоронения). Также президент ждет, что правительство закончит разработку закона о похоронном деле. В пресс-службе правительства подтвердили получение поручений, переадресовав остальные вопросы в Минстрой. Там на запрос «Ъ» не ответили.

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Проблемы сферы ритуальных услуг сегодня сводятся к несогласованности действий органов власти, отсутствию единых стандартов оказания услуг и устаревшей законодательной базе (рынок регулируется законом от 1996 года), сообщается в материалах контрольного управления президента. Там обратили внимание, что из бюджетов разных уровней на выплату социальных пособий на погребение (в рамках гарантированного перечня) ежегодно выделяется 20 млрд руб. Объем рынка платных услуг в три раза больше — 60 млрд руб. (данные Росстата за 2015 год).



В большинстве регионов не созданы условия для оказания ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня. Нет необходимого информирования населения, в каждом шестом регионе нет специализированных служб, которые могут оказывать услуги (часто их функции выполняет частный бизнес или учреждения в сфере транспорта и теплоснабжения). Тем, кто решил воспользоваться гарантированным перечнем, приходится оформлять более пяти документов в разных инстанциях. Есть регионы, где стоимость пакета не установлена, в других разнятся его стоимость и размер пособия, которое выплачивается для компенсации расходов.

Качество ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня может быть разным даже в одном регионе.

«В Республике Коми, в городских округах Сыктывкар, Сосногорск и Ухта, предусмотрено предоставление необитого деревянного гроба, а в муниципальных районах Прилузский и Усть-Куломский — деревянного гроба, обитого тканью», — приводит пример контрольное управление президента. Расхождения есть и в организации погрузочно-разгрузочных работ — где-то их вместо специализированных служб выполняют родственники.

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