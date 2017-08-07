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08:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе должника по алиментам задержали в его день рождения

Вероятно, в отношении него возбудят уголовное дело.

Жителю Октябрьского района столицы пришлось отмечать день рождения в кругу людей в погонах. Мужчину, который задолжал собственному ребенку 300 000 рублей алиментов, задержали, поскольку он скрывался от приставов.

— По месту регистрации он не проживал, официально не работал, а когда судья назначил ему 50 часов обязательных работ — и это мужчина проигнорировал, — пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В итоге, судебные приставы разыскали должника. Мужчина попытался взять себе отсрочку — дескать, дайте отметить день рождения спокойно. Но на жалость надавить не вышло: алиментщика задержали и доставили в отдел службы судебных приставов принудительно.

Сейчас в отношении должника решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В этом случае уфимец может даже оказаться за решеткой — статья предусматривает до 1 года лишения свободы.

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