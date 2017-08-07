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08:37 (мск), источник: Om1.ru

В День города омская пенсионерка вылавливала мелочь из фонтана

Чтобы доставать монеты омичка прикрепила магнит к палке.

В интернете массово обсуждают ситуацию, которую омичи наблюдали у фонтана, напротив городской мэрии. Предприимчивая пенсионерка вылавливала брошенные в чашу монеты. Для этого пожилая омичка прикрепила магнит к метровой палке. Фотографии с места событий появились в паблике «Типичный Омск».

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В комментариях горожане разделились во мнение, некоторые осуждали поведение пенсионерки, другие шутили, а кто-то сочувствовал.

Роман Саитов, подписчик «Типичный Омск»:

 — Позор властям, довели людей.

Дарья Иванова, подписчица «Типичный Омск»:

 — Потом желания кидающих исполнять будет.

Оля Тоболина, подписчица «Типичный Омск»:

 — Ну хоть так деньги достает, а не сидит с протянутой рукой у магазина! Респект бабуле!

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