В День города омская пенсионерка вылавливала мелочь из фонтана

В интернете массово обсуждают ситуацию, которую омичи наблюдали у фонтана, напротив городской мэрии. Предприимчивая пенсионерка вылавливала брошенные в чашу монеты. Для этого пожилая омичка прикрепила магнит к метровой палке. Фотографии с места событий появились в паблике «Типичный Омск».

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В комментариях горожане разделились во мнение, некоторые осуждали поведение пенсионерки, другие шутили, а кто-то сочувствовал.

Роман Саитов, подписчик «Типичный Омск»:

— Позор властям, довели людей.

Дарья Иванова, подписчица «Типичный Омск»:

— Потом желания кидающих исполнять будет.

Оля Тоболина, подписчица «Типичный Омск»: