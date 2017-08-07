В День города омская пенсионерка вылавливала мелочь из фонтана
Чтобы доставать монеты омичка прикрепила магнит к палке.
Чтобы доставать монеты омичка прикрепила магнит к палке.
В интернете массово обсуждают ситуацию, которую омичи наблюдали у фонтана, напротив городской мэрии. Предприимчивая пенсионерка вылавливала брошенные в чашу монеты. Для этого пожилая омичка прикрепила магнит к метровой палке. Фотографии с места событий появились в паблике «Типичный Омск».
В комментариях горожане разделились во мнение, некоторые осуждали поведение пенсионерки, другие шутили, а
Роман Саитов, подписчик «Типичный Омск»:
— Позор властям, довели людей.
Дарья Иванова, подписчица «Типичный Омск»:
— Потом желания кидающих исполнять будет.
Оля Тоболина, подписчица «Типичный Омск»:
— Ну хоть так деньги достает, а не сидит с протянутой рукой у магазина! Респект бабуле!