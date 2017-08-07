Рабочая неделя в Воронеже будет дождливой и жаркой

Источник: РИА "Воронеж"

Подробный прогноз погоды на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в понедельник, 7 августа, будет облачно. Ветер переменный 5−10 м/сек. Днем воздух прогреется до +32 градусов. Ночью столбик термометра не поднимется выше +15 градусов. Температура воздуха поднимется до +36 градусов на юге Воронежской области. Главное управление МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометцентр объявило штормовое предупреждение по жаре в воскресенье, 6 августа.

Во вторник, 8 августа, переменная облачность, возможны грозы. Ветер северный, 6−11 м/сек. Температура ночью до +17 градусов, днем до +30 градусов.

В среду, 9 августа, днем ожидают до +27 градусов. Ночью температура не выше +15 градусов. Также днем и ночью возможны грозы. Ветер северо-восточный, 3−8 м/сек.

В четверг, 10 августа, столбик термометра поднимется также до +27 градусов, ночью будет до +14 градусов. Переменная облачность. Ветер восточный 5−10 м/сек.