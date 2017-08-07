Фурсенко объяснил, почему не закрывали крышу «Санкт-Петербург Арены»

В битве двух столиц на стадионе «Санкт-Петербург Арена» снова пришлось обратить внимание не только на сам футбол. Игроки бегали по полю под дождем, а перед началом поединка и вовсе повалил град. Пришлось футболистам прятаться в подтрибунном помещении. И это несмотря на то, что крыша у стадиона раздвижная.