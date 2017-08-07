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12:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Фурсенко объяснил, почему не закрывали крышу «Санкт-Петербург Арены»

Лучше дождь, чем задымленность и пожар.

Источник: Комсомольская правда

В битве двух столиц на стадионе «Санкт-Петербург Арена» снова пришлось обратить внимание не только на сам футбол. Игроки бегали по полю под дождем, а перед началом поединка и вовсе повалил град. Пришлось футболистам прятаться в подтрибунном помещении. И это несмотря на то, что крыша у стадиона раздвижная.

Но президент «Зенита» Сергей Фурсенко объяснил такое решение хулиганскими действиями болельщиков обеих команд, пишет ФАН. Фанаты в ходе поединка использовали на стадионе пиротехнику, потому крышу решили не закрывать — чтобы избежать более серьезных последствий использования фаеров в закрытом помещении.

Напомним, «итальянское» дерби, как матч назвал тренер «Спартака» Массимо Каррера, закончилось безоговорочной победой Роберто Манчини. Его подопечные обыграли столичных гостей со счетом 5:1. А перед матчем состоялось прощание с Александром Кержаковым, который завершил карьеру футболиста.

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