Красноярские школы объявили о донаборе особенных детей

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Школы Красноярска проводят дополнительный набор учеников с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

1 сентября наравне со своими сверстниками к учёбе приступят дети с повышенными потребностями. С каждым годом количество особых учеников увеличивается. Если в 2011 году в учреждениях получали образование 560 детей, то в прошлом учебном году их количество возросло до 2 тысяч. В День знаний текущего года в школах ждут порядка 2,5 тысяч особых учеников. Количество первоклассников с повышенными потребностями увеличилось практически в 2 раза, с 242 учеников до 400.

«Увеличение количества детей во многом связано с тем, что в общеобразовательных учреждениях города в полном объёме или частично созданы условия для обучения детей с повышенными потребностями. Учреждения могут обучать детей слабослышащих и слабовидящих, с проблемами опорно-двигательного аппарата, ребятишек с задержкой психологического развития, умственной отсталостью, серьёзными логопедическими проблемами. В школах № 22 и 147 функционируют специализированные классы для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. В общеобразовательных учреждениях № 55, 76, 129 и 147 работают ресурсные классы для детей аутистов, в новом учебном году при поддержке фонда “Живое дыхание” аналогичные классы откроются в школах № 8, 84, 97, 121», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Школы оснащаются пандусами, сенсорными комнатами, приобретается специализированная мебель, видеоувеличители, вестибулярные тренажёры, создаются логопедические пункты, залы ЛФК и многое другое. В учреждениях, готовых принять детей-колясочников, оборудованы пандусы, расширены дверные проёмы, приобретена специальная мебель и оборудованы зоны отдыха. В ресурсных классах установлены парты с перегородками и индивидуальным освещением, что позволяет ребёнку учиться в своем «личном кабинете», оборудованы уголки сенсорной разгрузки.