Красноярские школы объявили о донаборе особенных детей
В этом году школы краевого центра готовы принять 2,5 тысячи детей с особенных потребностями.
В этом году школы краевого центра готовы принять 2,5 тысячи детей с особенных потребностями.
Школы Красноярска проводят дополнительный набор учеников с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в
1 сентября наравне со своими сверстниками к учёбе приступят дети с повышенными потребностями. С каждым годом количество особых учеников увеличивается. Если в 2011 году в учреждениях получали образование 560 детей, то в прошлом учебном году их количество возросло до 2 тысяч. В День знаний текущего года в школах ждут порядка 2,5 тысяч особых учеников. Количество первоклассников с повышенными потребностями увеличилось практически в 2 раза, с 242 учеников до 400.
«Увеличение количества детей во многом связано с тем, что в общеобразовательных учреждениях города в полном объёме или частично созданы условия для обучения детей с повышенными потребностями. Учреждения могут обучать детей слабослышащих и слабовидящих, с проблемами
Школы оснащаются пандусами, сенсорными комнатами, приобретается специализированная мебель, видеоувеличители, вестибулярные тренажёры, создаются логопедические пункты, залы ЛФК и многое другое. В учреждениях, готовых принять
В настоящее время в красноярских школах открыт донабор детей с повышенными потребностями. В школах № 22 (2 и 3 классы, ул. Тельмана, 29а) и № 147 (5 и 6 классы, Мате Залки, 4а) готовы принять детей с проблемами