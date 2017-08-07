Трамвайным путям в Новосибирске требуется ремонт

Источник: VN.ru

Пандус, новые удобные сидения и капитальный ремонт. Трудно поверить, что всего три недели назад всего этого не было. За такой короткий срок старые вагоны преображают. Меняют все: от колес до корпуса. Стоимость обновленного трамвая — около 18 миллионов рублей, деньги на ремонт выделяет бюджет. К концу года обещают запустить 10 электромашин.

— Здесь, на месте, мы делаем капитальный ремонт. В основном покупаем, устанавливаем новое оборудование, все это собираем: тележки, механическое оборудование. Подкатываем под новый трамвай, сверху ставим силовой привод, который управляет тяговыми двигателями. Получается новый трамвай, — рассказал гендиректор предприятия по модернизации трамвайных вагонов Александр Евдокимов.

Обновленные трамваи есть, а вот путей, подходящих новым вагонам, нет. Оборудование модернизировали, должно работать долго. Но старые рельсы такой состав могут и не выдержать. А когда начнется ремонт трамвайных путей — вопрос.

— Вы прекрасно видите невооруженным взглядом, в каком состоянии находятся трамвайные пути на многих улицах города. Это и улица Мира, и улица Зыряновская, это особенно улица Учительская и Волочаевская. И новые вагоны пойдут по старым путям. Такого не должно быть, — отметил директор предприятия Евгений Жиратков.