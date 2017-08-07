Вечером в понедельник калининградцы смогут наблюдать частичное лунное затмение
Частичное лунное затмение в понедельник при хорошей погоде можно будет наблюдать почти на всей территории России, сообщает ТАСС.
Частичное лунное затмение в понедельник при хорошей погоде можно будет наблюдать почти на всей территории России, сообщает ТАСС.
Затмение будет видно на всей территории России за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро. Затмение пройдет с 19:24 до 21:19 (по калининградскому времени), максимальная фаза — в 20:20. Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее южным краем на четверть диска.
Это явление можно будет наблюдать невооруженным глазом. Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года, его увидят жители всех российских регионов, кроме западных и