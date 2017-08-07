Вечером в понедельник калининградцы смогут наблюдать частичное лунное затмение

Затмение будет видно на всей территории России за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро. Затмение пройдет с 19:24 до 21:19 (по калининградскому времени), максимальная фаза — в 20:20. Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее южным краем на четверть диска.