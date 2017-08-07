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09:54 (мск), источник: Новый Калининград

Вечером в понедельник калининградцы смогут наблюдать частичное лунное затмение

Частичное лунное затмение в понедельник при хорошей погоде можно будет наблюдать почти на всей территории России, сообщает ТАСС.

Затмение будет видно на всей территории России за исключением Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро. Затмение пройдет с 19:24 до 21:19 (по калининградскому времени), максимальная фаза — в 20:20. Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее южным краем на четверть диска.

Это явление можно будет наблюдать невооруженным глазом. Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года, его увидят жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных.

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