Приморский тайфун не имеет отношения к ливням в Хабаровском крае

— Ливни никак не связаны с тайфуном, который прогнозировали в Приморье. Более того, этот тайфун еще даже не дошел до Приморья, и, судя по его траектории движения, может пройти мимо. Сейчас он находится еще далеко в Японском море, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — В целом, по краю погода сохраняется неустойчивая. Ветер будет дуть северо-восточный, 5−10 метров в секунду. Ночные температуры на большей территории Хабаровского края будут в пределах 15−20 градусов тепла, а днем — 23−28 градусов. При осадках возможно понижение температурного фона до + 20−22. Ближе к концу рабочей недели, после 10 августа, температура поднимется до 30 градусов тепла. В Хабаровске первая часть недели также ожидается дождливой. Но осадки будут кратковременными.