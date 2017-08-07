Приморский тайфун не имеет отношения к ливням в Хабаровском крае
Неустойчивая и дождливая погода в регионе сохранится до четверга.
Неустойчивая и дождливая погода в регионе сохранится до четверга.
В Хабаровском крае до середины недели сохранится неустойчивая погода с осадками, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». 7, 8 и 9 августа на большей части территории региона пройдут дожди, местами сильные, однако тайфун, который должен был накрыть Приморье и задеть Хабаровский край, к осадкам отношения не имеет.
— Ливни никак не связаны с тайфуном, который прогнозировали в Приморье. Более того, этот тайфун еще даже не дошел до Приморья, и, судя по его траектории движения, может пройти мимо. Сейчас он находится еще далеко в Японском море, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — В целом, по краю погода сохраняется неустойчивая. Ветер будет дуть
— Пасмурная картина сохранится в городе примерно до 10 августа, затем погода улучшится. 10 и 11 числа дождей не прогнозируем. Ветер будет дуть восточного и
В Приморском крае
Напомним, на нескольких участках ДВЖД
Также утром 7 августа стало известно, что ливни размыли автотрассу