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11:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Приморский тайфун не имеет отношения к ливням в Хабаровском крае

Неустойчивая и дождливая погода в регионе сохранится до четверга.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае до середины недели сохранится неустойчивая погода с осадками, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». 7, 8 и 9 августа на большей части территории региона пройдут дожди, местами сильные, однако тайфун, который должен был накрыть Приморье и задеть Хабаровский край, к осадкам отношения не имеет.

 — Ливни никак не связаны с тайфуном, который прогнозировали в Приморье. Более того, этот тайфун еще даже не дошел до Приморья, и, судя по его траектории движения, может пройти мимо. Сейчас он находится еще далеко в Японском море, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — В целом, по краю погода сохраняется неустойчивая. Ветер будет дуть северо-восточный, 5−10 метров в секунду. Ночные температуры на большей территории Хабаровского края будут в пределах 15−20 градусов тепла, а днем — 23−28 градусов. При осадках возможно понижение температурного фона до + 20−22. Ближе к концу рабочей недели, после 10 августа, температура поднимется до 30 градусов тепла. В Хабаровске первая часть недели также ожидается дождливой. Но осадки будут кратковременными.

 — Пасмурная картина сохранится в городе примерно до 10 августа, затем погода улучшится. 10 и 11 числа дождей не прогнозируем. Ветер будет дуть восточного и северо-восточного направления 4−9 метров в секунду. В Хабаровске ночи будут теплыми — 16−18 градусов тепла. А днем — 25−27 тепла, — отметила Галина Брынцева.

В Приморском крае 7—10 августа в ожидаются дожди различной интенсивности, вероятны локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на PRIMPRESS. Создается угроза подтопления Уссурийска в районе «Зеленого острова», автодорог в направлениях Яконовка -Корсаковка — Уссурийск, Пуциловка — Богатырка, мостов, сельскохозяйственных угодий.

Напомним, на нескольких участках ДВЖД из-за размыва железнодорожных путей остановлено движение поездов. К месту назначения не смогли добраться 1247 человек.

Также утром 7 августа стало известно, что ливни размыли автотрассу Биробиджан-Кукан, специалисты «Хабаровскуправтодор» намерены закончить восстановительные работы за два-три дня.

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