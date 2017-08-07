Названо число пенсионеров в Новосибирской области

Источник: VN.ru

В нашем регионе отмечается регулярный рост численности получателей пенсий. Если по состоянию на 1 января 2017 года насчитывалось 813,7 тысячи пенсионеров, то сейчас — уже 818,7 тысячи.

За последние пять лет численность пенсионеров региона увеличилась на 70 тысяч — на начало 2012 года в регионе было зарегистрировано 748 тысяч получателей пенсий.

Основных причин увеличения численности таких граждан несколько, но можно выделить некоторые из них. Во-первых, ситуация с миграционными потоками: ежегодно население региона прирастает за счет граждан, прибывших в регион. При этом значительный процент прибывших — это граждане пожилого возраста.

Во-вторых, наблюдается изменение возрастного состава жителей региона. По данным Новосибирскстата, отмечается некоторое увеличение продолжительности жизни (в среднем до 71,2 года). Это подтверждается и данными органов ПФР: за последние шесть лет численность жителей области 80 лет и старше увеличилось на 13,5%, то есть почти на 10 тысяч человек. Сегодня в регионе проживает более 87 тысяч жителей 80-ти лет и старше.

Основная часть пенсионеров — получатели страховой пенсии по старости. Ее средний размер в регионе составляет 13,3 тысячи рублей.

Есть среди пенсионеров граждане, которые получают две пенсии сразу. Таких в Новосибирской области примерно 2,5 тысячи человек. К их числу относятся участники Великой Отечественной войны, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, вдовы военнослужащих и другие. Средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны составляет 35,7 тысячи рублей.

По итогам первого полугодия общая сумма, направленная органами ПФР по Новосибирской области на выплату пенсий и иных социальных выплат, составила 70,1 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма выплат увеличилась на 10 миллиардов рублей.