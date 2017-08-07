Названо число пенсионеров в Новосибирской области
Численность получателей пенсий в Новосибирской области за первое полугодие 2017 года увеличилось на 5 тысяч, составив 818,7 тысячи человек. Еще пять лет назад их было на 70 тысяч меньше, сообщает
Численность получателей пенсий в Новосибирской области за первое полугодие 2017 года увеличилось на 5 тысяч, составив 818,7 тысячи человек. Еще пять лет назад их было на 70 тысяч меньше, сообщает
В нашем регионе отмечается регулярный рост численности получателей пенсий. Если по состоянию на 1 января 2017 года насчитывалось 813,7 тысячи пенсионеров, то сейчас — уже 818,7 тысячи.
За последние пять лет численность пенсионеров региона увеличилась на 70 тысяч — на начало 2012 года в регионе было зарегистрировано 748 тысяч получателей пенсий.
Основных причин увеличения численности таких граждан несколько, но можно выделить некоторые из них.
Есть среди пенсионеров граждане, которые получают две пенсии сразу. Таких в Новосибирской области примерно 2,5 тысячи человек. К их числу относятся участники Великой Отечественной войны, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, вдовы военнослужащих и другие. Средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны составляет 35,7 тысячи рублей.
По итогам первого полугодия общая сумма, направленная органами ПФР по Новосибирской области на выплату пенсий и иных социальных выплат, составила 70,1 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма выплат увеличилась на 10 миллиардов рублей.
В последнее время участились случаи мошенничества с накопительной частью пенсий. Случается, что людей склоняют перевести свои накопления в негосударственные пенсионные фонды, не объясняя всех условий, а бывает, что деньги и вовсе исчезают неизвестно куда. Ранее VN.ru опубликовал материал, в котором специалисты обсуждают, как решать эту проблему.