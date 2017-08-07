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11:31 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

12 августа Казань отметит День физкультурника

12 августа на территории Центра семьи «Казан» состоится общегородской спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Праздник откроет церемония награждения победителей и призеров Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений г. Казани 2016−2017 учебного года. В ней участвовали более 51 тысячи учеников в 12 видах спорта. Первое место заняли учащиеся Приволжского района, второе место — Ново-Савиновский район и третье — Московский район.

Также почетными грамотами и отличительными знаками будут отмечены заслуги выдающихся спортсменов и деятелей физической культуры и спорта Казани.

Здесь же будут подведены итоги конкурса, который проводит Комитет по физической культуре и спорту в социальных сетях. Чтобы принять в нем участие, необходимо разместить в социальных сетях «Инстаграм» или «ВКонтакте» фотографию или видео своей тренировки и рассказ о том, как участник начал заниматься спортом и что он для него значит, сопроводив публикацию хештегом #СпортивнаяКазань. Два победителя будут награждены абонементами в плавательный бассейн.

Впервые в программе праздника состоится фестиваль силового спорта, где его участники будут соревноваться в гиревом спорте, жиме штанги, бодибилдинге, силовом экстриме и других видах. Еще одним нововведением станут показательные выступления любителей спортивного и прикладного собаководства: аджилити, дог-фрисби и «Парад пород».

Традиционно в рамках праздника пройдет Всероссийский турнир по баскетболу 3 на 3 — «Оранжевый мяч-2017», который соберет лучшие команды со всей Республики Татарстан. В нем смогут принять участие все желающие в трех возрастных группах: дети 11−13 лет, подростки 14−16 лет и взрослые участники от 17 лет. Для участия необходимо позвонить по номеру 8 (843) 292−62−53 или оставить заявку в группе «КазБас» социальной сети «ВКонтакте».

На Дне физкультурника казанцы смогут принять участие в мастер-классах от мастеров и кандидатов в мастера спорта по фрисби и бадминтону и стать зрителями первенства по парусному спорту.

Все желающие смогут побороться за звание абсолютного чемпиона популярной дворовой футбольной игры «Квадрат». Победителя ждет кубок и денежный приз.

Для самых юных гостей праздника первый казанский клуб беговелистов «Крутые виражи» совместно с Федерацией велосипедного спорта РТ проведут гонки на беговелах и велосипедах, где всех участников будут ждать памятные призы.

Кроме того, еще одной площадкой празднования Дня физкультурника станет Центр пляжного волейбола на ул. Сибгата Хакима, где для всех желающих будут организованы турниры по пляжному футболу и волейболу.

Начало праздника и работы площадок — 10 часов утра. Подробная программа Дня физкультурника будет размещена на портале Мэрии г. Казани, странице Комитета по физической культуре и спорту, а также в официальных аккаунтах в социальных сетях.

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