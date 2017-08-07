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09:47 (мск), источник: Volga News

«СамараРеставрация» займется ремонтом дома Линева-Разина

Торги на право выполнения второго этапа работ по ремонту объекта культурного наследия дом Линева-Разина выиграло ООО НПФ «СамараРеставрация».

Теперь компании предстоит до 20 декабря 2017 г. отреставрировать фасад и кровлю памятника, пишет «Самарское обозрение».

Напомним, аукцион на право проведения второго этапа ремонта ОКН регионального значения на ул. Куйбышева, 44/ул. Пионерской, 46, объявили в конце июня 2017 года. Здание существует с 1901 года.

Начальная цена контракта составила 22,01 млн руб., финансирование велось из бюджета Самары. Заказчиком же выступил департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары, который и занимает это здание.

Торги прошли 27 июля, но участие в них приняла только одна компания — ООО «Научно-производственное управление «СамараРеставрация».

Общество зарегистрировано в Самаре в 2016 году. Владелец — Владимир Фетисов. Сумма контрактов за 2016 г. составляла 497 тыс.01 млн руб., в 2017 г. достигла 8,9 млн рублей.

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