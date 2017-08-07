«СамараРеставрация» займется ремонтом дома Линева-Разина

Теперь компании предстоит до 20 декабря 2017 г. отреставрировать фасад и кровлю памятника, пишет «Самарское обозрение».

Напомним, аукцион на право проведения второго этапа ремонта ОКН регионального значения на ул. Куйбышева, 44/ул. Пионерской, 46, объявили в конце июня 2017 года. Здание существует с 1901 года.

Начальная цена контракта составила 22,01 млн руб., финансирование велось из бюджета Самары. Заказчиком же выступил департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары, который и занимает это здание.

Торги прошли 27 июля, но участие в них приняла только одна компания — ООО «Научно-производственное управление «СамараРеставрация».