«СамараРеставрация» займется ремонтом дома Линева-Разина
Торги на право выполнения второго этапа работ по ремонту объекта культурного наследия дом
Торги на право выполнения второго этапа работ по ремонту объекта культурного наследия дом
Теперь компании предстоит до 20 декабря 2017 г. отреставрировать фасад и кровлю памятника, пишет «Самарское обозрение».
Напомним, аукцион на право проведения второго этапа ремонта ОКН регионального значения на ул. Куйбышева, 44/ул. Пионерской, 46, объявили в конце июня 2017 года. Здание существует с 1901 года.
Начальная цена контракта составила 22,01 млн руб., финансирование велось из бюджета Самары. Заказчиком же выступил департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары, который и занимает это здание.
Торги прошли 27 июля, но участие в них приняла только одна компания — ООО «Научно-производственное управление «СамараРеставрация».
Общество зарегистрировано в Самаре в 2016 году. Владелец — Владимир Фетисов. Сумма контрактов за 2016 г. составляла 497 тыс.01 млн руб., в 2017 г. достигла 8,9 млн рублей.