В Самаре вместо крышек канализационных люков появились «футбольные мячи»

Сотрудники «СКС» раскрасили их как футбольные мячи, а горловины колодцев выложили камнями. Такое преображение проводится в рамках подготовки города к ЧМ-2018.

— Сейчас, когда работа только начата, уже заменены 16 люков. В ближайшее время будут проведены работы по обновлению газонов. Планируется, что такие «футбольные» колодцы, но уже водопроводные, появятся в Советском и Кировском районах Самары, — рассказали в «СКС».