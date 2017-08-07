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09:44 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре вместо крышек канализационных люков появились «футбольные мячи»

В Самаре на улице Красноармейской появились новые крышки канализационных люков.

Источник: samcomsys.ru

Сотрудники «СКС» раскрасили их как футбольные мячи, а горловины колодцев выложили камнями. Такое преображение проводится в рамках подготовки города к ЧМ-2018.

— Сейчас, когда работа только начата, уже заменены 16 люков. В ближайшее время будут проведены работы по обновлению газонов. Планируется, что такие «футбольные» колодцы, но уже водопроводные, появятся в Советском и Кировском районах Самары, — рассказали в «СКС».

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