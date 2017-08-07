Грандиозное авиашоу в Новосибирске собрало 100 тысяч зрителей

Рекордное число зрителей собрал авиационный праздник, который состоялся 6 августа на аэродороме Мочище. Мероприятие было посвящено 80-летию Новосибирской области и 105-й годовщине ВВС России.

«Этот праздник стал не просто традицией, но и настоящей гордостью, днём, когда мы отдаем дань уважения людям, которые создавали авиационную отрасль на нашей новосибирской земле: всем лётчикам, авиаконструкторам, проектировщикам. Всем героям прошлых и нынешних лет. Только когда мы помним свою историю, мы способны продолжать динамично развиваться», — подчеркнул Владимир Городецкий. Отметим, что губернатор за доблестно служение Отечеству вручил пилотам «Медали Покрышкина».

Гостей было очень много — почти 100 тысяч человек со всего региона и других областей. Чтобы довести всех, пришлось увеличить количество поездов и парковочных мест.

Зрители смогли увидеть выступления самолетов и вертолетов Вооруженных Сил России, а также одиночные и групповые прыжки. Всего в шоу участвовало 450 человек и 90 воздушных судов: воздушные суда ВКС России, авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи», авиационная пилотажная эскадрилья — группа «Русь», выполнившая фигуры высшего пилотажа на штурмовиках L-39 «Альбатрос»; ООО «Геликоптер», авиационные пилотажные группы «Открытое небо» из Барнаула, «Барсы» из Сургута, ФГУП «СибНИА им. С. А. Чалыгина», ЗАО АП «Ельцовка», ООО «АэроГео», ОРОО Омская Федерация сверхлегкой авиации, ООО «Авиареставрация», частные воздушные суда.

В программе праздника также было выступление симфонического оркестра филармонии Новосибирска, праздничный концерт, выставка военной и гражданской авиатехники, а также ретроавтомобилей времен Великой Отечественной войны.