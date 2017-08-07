Жителям Челябинска предложено скинуться на новые бойлеры

Источник: Uralpress.ru

Об этом стало известно сегодня, 7 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Как отметила исполняющая обязанности главы города Наталья Котова, эти дома не подключены к горячего водоснабжения, потому, что требуется замена дорогостоящего оборудования.

Именно за счет собственников будут ставить новые бойлеры. И от их активности зависит, когда в квартирах появится горячая вода.

«Все зависит от собственников, насколько они оперативно отреагируют. Им нужно внести свои денежные средства на замену бойлеров. Что касается сроков, то опять же все зависит от собственников. Нужно постараться, чтобы к 1 сентября город получил технический паспорт готовности к новому отопительному сезону. Кстати, первый паспорт готовности уже получен. Он уже есть у одной из управляющий компаний Ленинского района», — сказала Наталья Котова.