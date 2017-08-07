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09:38 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми открыли мемориал погибшим при пожаре на ул. Трамвайной

В феврале 2011 при пожаре на складе бытовой химии Кама-Трейд погибли 18 человек.

Источник: Вести - Пермь

На улице Трамвайной в Перми открыли монумент в память о погибших здесь 18 сотрудниках склада бытовой химии. Сильнейший пожар произошел в феврале 2011. Тогда люди оказались заперты в помещении и сгорели заживо. Памятник поставили на частные пожертвования, но совсем не от тех, кто был признан виновным в трагедии.

Говорить о трагедии без слез даже спустя 6 лет эти женщины не могут. В одну зимнюю ночь они потеряли на пожаре своих сыновей и мужей. Назира одна из немногих, кому удалось спастись из пылающего здания, ставшего смертельной ловушкой для ее коллег.

Назира Шалимова: «Я позвонила сестре ночью — она у меня на такси подрабатывает. Она приехала и сказала, что мы там еще живые. И пожарные сориентировались, вырезали дверь, которую мы не смогли открыть».

Огромное здание на Трамвайной, 14 пылало как спичечная коробка. На складе, принадлежавшем компании «Кама-Трейд», хранилась бытовая химия — практически смертельная начинка.

18 погибшим на пожаре в ту страшную ночь сегодня открыли мемориал. Вертикальную стелу — образ свечи — пронизывает трещина. Из раскола вырываются языки пламени, напоминающие крыло — как символ улетающих душ. Деньги на строительство мемориала не удавалось собрать 5 лет, пока не откликнулся один меценат, пожелавший остаться неизвестным.

Татьяна Романова, мать одного из погибших на пожаре: «С просьбой оказать материальную помощь даже обращались к виновному и осужденному за это преступление Кильдибекову, но никто не отозвался и не откликнулся на нашу просьбу».

В 2012 году директора «Кама-Трейд» Алексея Кильдибекова и его заместителей Александра Сафонова и Петра Мишурнова суд признал виновными. 6,5 лет колонии поселения — самый большой срок, который получили осужденные за несоблюдение требований пожарной безопасности. Сегодня все они на свободе — их выпустили условно досрочно. На открытии мемориала не явился никто.

Помещение сгоревшего склада давно снесли, на его месте построили новые здания, собственники которых, как ни странно, были категорически против установки мемориала именно здесь.

Несколько лет безутешные матери обивали пороги администрации, посещали советы по топонимике, пока им все-таки не выделили кусок муниципальной земли. У мемориала провели первую службу.

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