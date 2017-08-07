Три дня подряд в Омской области будут лить дожди
В некоторых сельских районах ожидаются грозы и туманы.
В некоторых сельских районах ожидаются грозы и туманы.
С 7 по 9 августа в Омской области будет дождливо. Такой прогноз даёт
Сегодня, 7 августа, пройдут небольшие и умеренные дожди. Дневная температура воздуха составляет +19…+24°. На севере региона ночью прошли ливни с грозой.
Завтра, 8 августа, в отдельных районах ночью и утром будет стоять туман. Днём ожидается порывистый ветер. Местами прольётся небольшой дождь. Ночью будет +8…+13°, днём +20…+25°.
В среду, 9 августа, ожидается дождь разной интенсивности. Днём в некоторых районах разразится гроза. Не исключён порывистый ветер. Ночью будет теплее, чем накануне: +10…+15°. Зато днём — холоднее: +18…+23.