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09:36 (мск), источник: Om1.ru

Три дня подряд в Омской области будут лить дожди

В некоторых сельских районах ожидаются грозы и туманы.

С 7 по 9 августа в Омской области будет дождливо. Такой прогноз даёт Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы.

Сегодня, 7 августа, пройдут небольшие и умеренные дожди. Дневная температура воздуха составляет +19…+24°. На севере региона ночью прошли ливни с грозой.

Завтра, 8 августа, в отдельных районах ночью и утром будет стоять туман. Днём ожидается порывистый ветер. Местами прольётся небольшой дождь. Ночью будет +8…+13°, днём +20…+25°.

В среду, 9 августа, ожидается дождь разной интенсивности. Днём в некоторых районах разразится гроза. Не исключён порывистый ветер. Ночью будет теплее, чем накануне: +10…+15°. Зато днём — холоднее: +18…+23.

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