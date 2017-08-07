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10:07 (мск), источник: Actualitati.md

Пробки парализовали утреннее движение в Кишиневе

Этим утром движение на дорогах в некоторых секторах Кишинева было затруднено. Об этом сообщает служба Info Trafic — Центр по мониторингу трафика Национального инспектората патрулирования.

Источник: Actualitati.md

Буюканы:

— ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.

— круговая развязка на пересечении ул. Каля Ешилор. ул. Иона Крянгэ, бул. Штефана чел Маре.

Центр:

— ул. Пан Халиппы, ул. Измаил до бул. Штефана чел Маре.

— бул. Штефана чел Маре, участок от ул. Измаил до ул. Армянская.

— ул. Букурештьв направлении ул. Тигина.

— ул. Миорица в направлении ул. Г. Асаки.

Чеканы:

— ул. Вадул-луй-Водэ.

— круговая развязка у TUTUN-CTC.

Рышкановка:

 — пересечение ул. Каля Орхеюлуй, ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу.

— круг на пересечении ул. Киевская ул. Алеко Руссо Московский проспект.

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