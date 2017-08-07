Пробки парализовали утреннее движение в Кишиневе
Этим утром движение на дорогах в некоторых секторах Кишинева было затруднено. Об этом сообщает служба Info Trafic — Центр по мониторингу трафика Национального инспектората патрулирования.
Этим утром движение на дорогах в некоторых секторах Кишинева было затруднено. Об этом сообщает служба Info Trafic — Центр по мониторингу трафика Национального инспектората патрулирования.
Буюканы:
— ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.
— круговая развязка на пересечении ул. Каля Ешилор. ул. Иона Крянгэ, бул. Штефана чел Маре.
Центр:
— ул. Пан Халиппы, ул. Измаил до бул. Штефана чел Маре.
— бул. Штефана чел Маре, участок от ул. Измаил до ул. Армянская.
— ул. Букурештьв направлении ул. Тигина.
— ул. Миорица в направлении ул. Г. Асаки.
Чеканы:
— ул.
— круговая развязка у
Рышкановка:
— пересечение ул. Каля Орхеюлуй, ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу.
— круг на пересечении ул. Киевская ул. Алеко Руссо Московский проспект.