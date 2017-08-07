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09:43 (мск), источник: Actualitati.md

Внимание водителям: список трасс, где установлены радары

На протяжении сегодняшнего дня экипажи полиции с измерителями скорости передвижения машин будет работать на следующих трассах:

Источник: Actualitati.md

M 1: Кишинев Леушены.

M 2: Кишинев Сороки.

M 14: Корлатены Реча Михэйлений Ной.

R1:Кишинев Унгены.

R3:Кишинев Хынчешты.

R34: Хынчешты Леова Кагул Джурджулешты.

R30:Анений Ной Каушаны Штефан Водэ.

R 32.1: Трасса к городу Вулканешты.

R11: Окница Бричаны.

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