Внимание водителям: список трасс, где установлены радары
На протяжении сегодняшнего дня экипажи полиции с измерителями скорости передвижения машин будет работать на следующих трассах:
На протяжении сегодняшнего дня экипажи полиции с измерителями скорости передвижения машин будет работать на следующих трассах:
M 1: Кишинев Леушены.
M 2: Кишинев Сороки.
M 14: Корлатены Реча Михэйлений Ной.
R1:Кишинев Унгены.
R3:Кишинев Хынчешты.
R34: Хынчешты Леова Кагул Джурджулешты.
R30:Анений Ной Каушаны Штефан Водэ.
R 32.1: Трасса к городу Вулканешты.
R11: Окница Бричаны.