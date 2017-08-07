Более 35 тысяч южноуральцев посетили авиашоу в Челябинске
В Челябинске 5 августа на аэродроме «Шагол» на традиционном авиационном празднике собралось более 35 тысяч южноуральцев. Праздничные мероприятия в этом году были посвящены 105-летию
В Челябинске 5 августа на аэродроме «Шагол» на традиционном авиационном празднике собралось более 35 тысяч южноуральцев. Праздничные мероприятия в этом году были посвящены 105-летию
Традиционно празднование началось с построения личного состава авиационного гарнизона на летном поле. Военных авиаторов поздравили представители правительства Челябинской области, администрации города Челябинска, религиозных, ветеранских и других общественных объединений. После чего зрители смогли наблюдать за полетами самолетов Су-24М и вертолетов Ми-8.
Совместно со спецназом авиаторы ФСБ продемонстрировали десантирование с вертолета и задержание нарушителя государственной границы. В это же время, на смотровой площадке были представлены для зрителей самолеты Су-24М, Ту-134Ш, Ту134УБЛ, Ан-26Ш и вертолет Ми-8. Любой желающий смог посидеть за их штурвалом и заглянуть внутрь.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Также в рамках праздничных мероприятий около строящегося храма в поселке Шагол прошел «Первый фестиваль православной культуры», приуроченный ко Дню Пророка Илии, именно этот святой считается небесным покровителем военных авиаторов.