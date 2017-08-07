Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Необычная внешность сделала девочку звездой соцсетей
В проектах реновации создадут дворы без парковок
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года, что действует продовольственное эмбарго, продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Париж сала нэ купуэ»: Песков высмеял ассоциацию Украины с ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ni называет новейший истребитель РФ «пустой тратой времени»
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Более 35 тысяч южноуральцев посетили авиашоу в Челябинске

В Челябинске 5 августа на аэродроме «Шагол» на традиционном авиационном празднике собралось более 35 тысяч южноуральцев. Праздничные мероприятия в этом году были посвящены 105-летию Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Источник: Uralpress.ru

Традиционно празднование началось с построения личного состава авиационного гарнизона на летном поле. Военных авиаторов поздравили представители правительства Челябинской области, администрации города Челябинска, религиозных, ветеранских и других общественных объединений. После чего зрители смогли наблюдать за полетами самолетов Су-24М и вертолетов Ми-8.

Совместно со спецназом авиаторы ФСБ продемонстрировали десантирование с вертолета и задержание нарушителя государственной границы. В это же время, на смотровой площадке были представлены для зрителей самолеты Су-24М, Ту-134Ш, Ту134УБЛ, Ан-26Ш и вертолет Ми-8. Любой желающий смог посидеть за их штурвалом и заглянуть внутрь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в рамках праздника прошла акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах — твой выбор!». На ней была представлена выставка современного вооружения, военной формы одежды и экипировки военнослужащих. За время акции почти 600 человек обратились к инструкторам с различными вопросами, 134 прошли первоначальный отбор, 7 молодых людей подали заявление для поступления на службу по контракту в ряды Вооруженных Сил РФ.

Также в рамках праздничных мероприятий около строящегося храма в поселке Шагол прошел «Первый фестиваль православной культуры», приуроченный ко Дню Пророка Илии, именно этот святой считается небесным покровителем военных авиаторов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Челябинские дорожники укладывают асфальт в лужи и старательно бетонируют канализацию
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Кабмин работает над проектом о здоровом образе жизни россиян
КНДР отвергла предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Паводки в Приморском крае размыли Транссиб
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь