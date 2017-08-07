Более 35 тысяч южноуральцев посетили авиашоу в Челябинске

Источник: Uralpress.ru

Традиционно празднование началось с построения личного состава авиационного гарнизона на летном поле. Военных авиаторов поздравили представители правительства Челябинской области, администрации города Челябинска, религиозных, ветеранских и других общественных объединений. После чего зрители смогли наблюдать за полетами самолетов Су-24М и вертолетов Ми-8.

Совместно со спецназом авиаторы ФСБ продемонстрировали десантирование с вертолета и задержание нарушителя государственной границы. В это же время, на смотровой площадке были представлены для зрителей самолеты Су-24М, Ту-134Ш, Ту134УБЛ, Ан-26Ш и вертолет Ми-8. Любой желающий смог посидеть за их штурвалом и заглянуть внутрь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в рамках праздника прошла акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах — твой выбор!». На ней была представлена выставка современного вооружения, военной формы одежды и экипировки военнослужащих. За время акции почти 600 человек обратились к инструкторам с различными вопросами, 134 прошли первоначальный отбор, 7 молодых людей подали заявление для поступления на службу по контракту в ряды Вооруженных Сил РФ.