Фестиваль колокольного звона пройдет в Нижнем Новгороде 20 августа
В фестивале примут участие лучшие звонари и творческие коллективы Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
В фестивале примут участие лучшие звонари и творческие коллективы Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Фестиваль колокольного звона пройдет в Нижнем Новгороде 20 августа. Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, фестиваль будет проходить на территории собора в честь святителя и чудотворца Николая, который расположен на ул. Дьяконова, д. 15а.
Согласно информации, тема фестиваля в этом году называется «Царственнии страстотерпцы, земли Российския хранителие и молитвенницы».
Отмечается, что в фестивале примут участие лучшие звонари и творческие коллективы Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что памятник преподобному Макарию Желтоводскому и Унженскому откроется в Макарьеве Нижегородской области 7 августа.
Решение о возведении памятника было принято по инициативе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, епископа Лысковского и Лукояновского Силуана и администрации Лысковского района еще в 2015 году.