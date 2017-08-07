Фестиваль колокольного звона пройдет в Нижнем Новгороде 20 августа. Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, фестиваль будет проходить на территории собора в честь святителя и чудотворца Николая, который расположен на ул. Дьяконова, д. 15а.

Согласно информации, тема фестиваля в этом году называется «Царственнии страстотерпцы, земли Российския хранителие и молитвенницы».

Отмечается, что в фестивале примут участие лучшие звонари и творческие коллективы Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что памятник преподобному Макарию Желтоводскому и Унженскому откроется в Макарьеве Нижегородской области 7 августа.