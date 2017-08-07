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10:01 (мск), источник: НТА-Приволжье

Фестиваль колокольного звона пройдет в Нижнем Новгороде 20 августа

В фестивале примут участие лучшие звонари и творческие коллективы Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Фестиваль колокольного звона пройдет в Нижнем Новгороде 20 августа. Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, фестиваль будет проходить на территории собора в честь святителя и чудотворца Николая, который расположен на ул. Дьяконова, д. 15а.

Согласно информации, тема фестиваля в этом году называется «Царственнии страстотерпцы, земли Российския хранителие и молитвенницы».

Отмечается, что в фестивале примут участие лучшие звонари и творческие коллективы Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что памятник преподобному Макарию Желтоводскому и Унженскому откроется в Макарьеве Нижегородской области 7 августа.

Решение о возведении памятника было принято по инициативе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, епископа Лысковского и Лукояновского Силуана и администрации Лысковского района еще в 2015 году.

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