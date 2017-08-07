В Молдове ожидаются отключения света

По заявлениям компании отключения будут наблюдаться в селах Дезгинжа, Комратского района, проживающие по улицам Буденного, Маркса, Энгельса, Ленина и Гоголя, 09:45 до 17:00



Перебои в работе света коснутся и села Казаклия, а именно улиц Пушкина, Кирова, Комсомольская, Янева, Ленина, Мичурина, Фрунзе, Ломоносова, Грибоедова, Суворова, Лазо, Степная, с 08:30 до 10:00.



Для дополнительной информации клиенты могут огбратиться в службу поддержки по номеру 022−43−11−11.