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09:55 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове ожидаются отключения света

По сообщениям поставщика электричества Gas Natural Fenosa, сегодня 7 августа, ожидаются отключения электроэнергии в селах Дезгинжа и Казаклия.

Источник: Actualitati.md

По заявлениям компании отключения будут наблюдаться в селах Дезгинжа, Комратского района, проживающие по улицам Буденного, Маркса, Энгельса, Ленина и Гоголя, 09:45 до 17:00

Перебои в работе света коснутся и села Казаклия, а именно улиц Пушкина, Кирова, Комсомольская, Янева, Ленина, Мичурина, Фрунзе, Ломоносова, Грибоедова, Суворова, Лазо, Степная, с 08:30 до 10:00.

Для дополнительной информации клиенты могут огбратиться в службу поддержки по номеру 022−43−11−11.

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