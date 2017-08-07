Более 80% пожилых россиян узнают новости по ТВ, узнали социологи

Источник: AP 2017

Сегодня более двух третей всех опрошенных (69%) практически постоянно используют в качестве источника новостей и знаний центральное телевидение (снижение с 78% в 2012 году), 44% — региональное (с 52%). ВЦИОМ

Вместе с тем, уточняют социологи, высокая популярность ТВ поддерживается в основном за счет старшего поколения: 87% в группе респондентов от 60 лет часто смотрят федеральные каналы. Эта доля почти вдвое меньше среди молодых людей 18−24 лет (48%), отмечено в материалах опроса.

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Официальные интернет-сайты, по данным ВЦИОМ, уже превосходят региональное ТВ по частоте обращений аудитории, даже по выборке в целом (46%). При этом они уже стали наиболее часто используемым источником информации для тех, кому от 18 до 34 лет: к интернет-ресурсам обращаются 82% респондентов 18−24 лет и 59% в группе от 25 до 34 лет.

«Показатели по социальным сетям и блогам близки к этому: 41% всех опрошенных часто узнает из них необходимые сведения, среди представителей самой молодой возрастной группы — 81%», — отмечено в материалах опроса.

Газеты, журналы и радио, как показал опрос, серьезно уступают по популярности телевидению и интернету. Так, четверть участников опроса (25%) регулярно обращаются к федеральной, а 22% — к местной прессе; социологи отмечают, что эти цифры сопоставимы с показателями пятилетней давности. Популярность радио также не демонстрирует серьёзной динамики по отношению к 2012 году: сейчас федеральные радиостанции часто слушают 20%, местное радио — 15% респондентов, свидетельствуют результаты опроса.

Как и пять лет назад, наименее популярным источником информации для россиян остаются зарубежные СМИ.

По данным ВЦИОМ, часто обращаются к ним только 9% россиян (6% в 2012 году).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что результаты нынешнего исследования аудитории медиа демонстрируют сохранение двух основных тенденций.

Во-первых, продолжает расти роль интернета как все более массового источника информации для всех слоёв и групп российского общества. Во-вторых, телевидение остаётся наиболее массовым и популярным видом СМИ. Ахиллесова пята информационного ТВ в его нынешнем виде — дефицит интереса к нему со стороны самой молодой части аудитории. Валерий Федоров Генеральный директор ВЦИОМ