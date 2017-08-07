Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Киев направил Москве ноту протеста из-за действий Медведева
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
«Париж сала нэ купуэ. А шо Лондон, тоже?»: Песков об Украине и ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14День Воздушно-десантных войск—2017
10:26 (мск), источник: РИА Новости

Более 80% пожилых россиян узнают новости по ТВ, узнали социологи

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Телевидение продолжает оставаться самым распространённым источником информации для россиян, однако интернет приближается к нему по популярности, в основном за счёт молодёжной аудитории: если более 80% людей старшего поколения регулярно получают информацию по ТВ, то примерно столько же молодых россиян чаще используют для этой цели сеть, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: AP 2017
Сегодня более двух третей всех опрошенных (69%) практически постоянно используют в качестве источника новостей и знаний центральное телевидение (снижение с 78% в 2012 году), 44% — региональное (с 52%).
ВЦИОМ

Вместе с тем, уточняют социологи, высокая популярность ТВ поддерживается в основном за счет старшего поколения: 87% в группе респондентов от 60 лет часто смотрят федеральные каналы. Эта доля почти вдвое меньше среди молодых людей 18−24 лет (48%), отмечено в материалах опроса.

Читайте также
Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего

Официальные интернет-сайты, по данным ВЦИОМ, уже превосходят региональное ТВ по частоте обращений аудитории, даже по выборке в целом (46%). При этом они уже стали наиболее часто используемым источником информации для тех, кому от 18 до 34 лет: к интернет-ресурсам обращаются 82% респондентов 18−24 лет и 59% в группе от 25 до 34 лет.

«Показатели по социальным сетям и блогам близки к этому: 41% всех опрошенных часто узнает из них необходимые сведения, среди представителей самой молодой возрастной группы — 81%», — отмечено в материалах опроса.

Газеты, журналы и радио, как показал опрос, серьезно уступают по популярности телевидению и интернету. Так, четверть участников опроса (25%) регулярно обращаются к федеральной, а 22% — к местной прессе; социологи отмечают, что эти цифры сопоставимы с показателями пятилетней давности. Популярность радио также не демонстрирует серьёзной динамики по отношению к 2012 году: сейчас федеральные радиостанции часто слушают 20%, местное радио — 15% респондентов, свидетельствуют результаты опроса.

Как и пять лет назад, наименее популярным источником информации для россиян остаются зарубежные СМИ.

По данным ВЦИОМ, часто обращаются к ним только 9% россиян (6% в 2012 году).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что результаты нынешнего исследования аудитории медиа демонстрируют сохранение двух основных тенденций.

Во-первых, продолжает расти роль интернета как все более массового источника информации для всех слоёв и групп российского общества. Во-вторых, телевидение остаётся наиболее массовым и популярным видом СМИ. Ахиллесова пята информационного ТВ в его нынешнем виде — дефицит интереса к нему со стороны самой молодой части аудитории.
Валерий Федоров
Генеральный директор ВЦИОМ

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 20—24 апреля 2017 года среди 1,6 тысячи респондентов в 130 населенных пунктах 46 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Комментарии
6
леонов александр
От "правильных" новостей уже тошнит. Развиваемся, растем, богатеем, живем больше всех и лучше всех. Хотел бы пожить в той стране. Если пожилое поколение отлучить от ТВ вряд ли ЕДРосов выбирали.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Малютин В.В.
скоро доиграется россия с тырнетом........цру не дремлет, китайцы...во на, перекрыли доступ к тырнету, и не че молодежь, в китайском закрытом сегменте виснет.....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Костенко
Главное, чтобы не верили всему - что в тырнете пишут...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Западные голоса будут вновь бороться с русской угрозой
Во время загрузки произошла ошибка.
6 августа© Ньюстюб
 Польша - Германии: мы спасли вас от русских. Платите
Кремль: ситуация с Рогозиным хуже новых санкций США
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Кабмин утвердил паспорт проекта о здоровом образе жизни россиян
КНДР осудила санкции ООН и пригрозила «справедливым» ответом
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Паводки в Приморском крае размыли Транссиб
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Блондинка с характером: за что мы любим Шарлиз Терон Знаменитой голливудской актрисе исполняется 42 года — «Кино Mail.Ru» рассматривает архивные фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь