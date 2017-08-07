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12:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Вышел диско-клип с усатыми актерами «Стражей Галактики 2» в серебряных трико

В Сети появился клип на трек Guardians' Inferno, который стал частью оригинального саундтрека к фильму «Стражи Галактики. Часть 2». Ролик появился на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссером видео стал Дэвид Яровески, снявший первую часть «Стражей». В клипе, выполненном в стиле диско, появились актеры из ленты Крис Прэтт, Зои Салдана, Гильермо Родригес, Дэйв Батиста, а также Дэвид Хассельхофф, который исполняет песню.

В подписи к ролику отмечается, что он войдет в цифровую версию картины, которая поступит в продажу 8 августа.

Мировая премьера «Стражей Галактики. Часть 2» состоялась 10 апреля.

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