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11:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ангарск поборется за право стать лучшим городом на Земле

Презентация муниципального проекта «Шефы ангарских улиц» состоялась во Дворце ветеранов «Победа».

Источник: IrkutskMedia.ru

Ангарск намерен бороться за звание «Лучший город на Земле». Об этом рассказал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров на презентации муниципального проекта «Шефы ангарских улиц», которая состоялась во Дворце ветеранов «Победа» 3 августа, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу АГО.

«Системный подход к содержанию и уходу за городом, безусловно, задача муниципалитета. Предприятиям не нужно мести улицы, подменяя функции администрации. Но ни один специалист Управления ЖКХ не заменит потенциал целого предприятия. Создать в городе комфортную среду возможно, используя синергию усилий Управления ЖКХ, общественности, городских предприятий и организаций. Показать, какие мы хозяева, можно, взяв под свой контроль кусочек города — улицу, и здесь применить свои управленческие таланты. Эта улица будет ассоциироваться с вами, вашим предприятием. Нам надо сделать так, чтобы Ангарск соответствовал слогану “Лучший город на Земле”. Мы можем изменить город! Все достижимо», — отметил глава города Сергей Петров.

Глава территории пояснил, что организаторами проекта приветствуются любые частные инициативы по поддержанию чистоты и порядка на улицах города, созданию красивых и уютных мест.

Напомним, первыми на инициативу мэра откликнулись руководство и сотрудники предприятия «Ангарский Водоканал». Символично, что именно с Октябрьской — первой улицы города — начинался проект «Шефы ангарских улиц». С участием работников «Водоканала» и местных жителей она будет благоустраиваться, вместе с этим изменится отношение людей к месту, в котором они живут.

«Мы решили взять под контроль самую первую ангарскую улицу — Октябрьскую, поскольку “Ангарский Водоканал” не без оснований считается муниципальным предприятием № 1 в Ангарске. Специалисты предприятия поддержали инициативу. В нерабочее время мы будем проводить здесь уборку, есть планы и по благоустройству. Горожане также поддержали нашу инициативу. 25 августа пройдет первый субботник. Обращаюсь к руководителям других предприятий с предложением взять на себя ответственность за конкретный участок города. Сейчас Ангарск на подъеме. Пора творить чудеса!», — сказал директор МУП «Ангарский Водоканал» Александр Алексеев.

На данный момент управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации разработан перечь из 22-х улиц, на которых можно выполнить работы по подсветке деревьев, устройству клумб, восстановлению ограждений, обустройству дорожек, украшению, например, светодиодными конструкциями.

С чего можно начать? С идеи, оформленной на бумаге. Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа наработана практика привлечения к разработке дизайн-проектов малых архитектурных форм — скамеек, остановочных пунктов, дорожных указателей — студентов факультета архитектуры Иркутского научно-исследовательского технического университета. Практический опыт уже имеется. Эскизные наработки студентов были взяты за основу при благоустройстве сквера «Аистенок» возле перинатального центра.

О том, кто является шефом той или иной улицы, жителям Ангарска будут сообщать средства массовой информации города — телекомпания «АКТИС» и газета «Ангарские ведомости».

Для эффективной работы проекта администрация создает специальный организационный комитет. Контактная информация для желающих участвовать в проекте по телефону: 52−28−13, либо по электронной почте.

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