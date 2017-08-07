Волгоградцев приглашают помочь бездомным животным забегом
Шестой благотворительный забег «Покорми четыре лапы» пройдет в Волгограде 12 августа. Все участники и неравнодушные зрители смогут помочь бездомным животным из приюта «Дино».
Шестой благотворительный забег «Покорми четыре лапы» пройдет в Волгограде 12 августа. Все участники и неравнодушные зрители смогут помочь бездомным животным из приюта «Дино».
Забег пройдет на дистанции 5 километров. Участникам предлагается принести в качестве взноса корм для животных в любом количестве. Организаторы также сообщают, что все, кто чувствует в себе недостаточно сил для преодоления заявленной дистанции, смогут поддержать участников забега на финише и также внести свой вклад в поддержку приюта «Дино».
Благотворительная акция пройдет на трассе еженедельных забегов Parkrun. Стартуют участники в 9.00 от самолета «СУ-2» возле