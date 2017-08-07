Администрация Екатеринбурга расширила список школ, в которых до 2019 года проведут капремонт

Источник: УралПолит.ру

Работы в них будут проводиться в рамках муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях образования “город Екатеринбург” на 2016 — 2025 годы». Средства выделены из городского и областного бюджетов.

Согласно постановлению, подписанному сити-менеджером Александром Якобом, ремонт будет проведен в общеобразовательных учреждениях Кировского района — в школе № 134, расположенной на улице Комсомольской, 63 в Кировском районе, в гимназии № 108 имени В. Н. Татищева, в Чкаловском районе будут отремонтированы школа № 20 на улице Инженерной, 44 и школа № 52 на улице Бисертской, в Орджоникидзевском районе будет отремонтирована школа № 68 на улице Кировградской, 40.