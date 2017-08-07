Администрация Екатеринбурга расширила список школ, в которых до 2019 года проведут капремонт
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге расширен перечень школ подлежащих капитальному ремонту до 2019 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге расширен перечень школ подлежащих капитальному ремонту до 2019 года.
Работы в них будут проводиться в рамках муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях образования “город Екатеринбург” на 2016 — 2025 годы». Средства выделены из городского и областного бюджетов.
Согласно постановлению, подписанному
Как ранее писал «УралПолит.Ru», в 2017 году капитальный ремонт должен быть завершен в школе № 131 в поселке Рудном, школе № 129 в Железнодорожном районе и гимназии № 39 в Чкаловском районе. В период с 2017 по 2018 годы будет проведен капремонт лицея № 110 в Октябрьском районе, школ № 81 и № 49 в Орджоникидзевском районе. Школы № 43 в Кировском районе и № 141 в