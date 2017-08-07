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11:20 (мск), источник: УралПолит.ру

Администрация Екатеринбурга расширила список школ, в которых до 2019 года проведут капремонт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге расширен перечень школ подлежащих капитальному ремонту до 2019 года.

Источник: УралПолит.ру

Работы в них будут проводиться в рамках муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях образования “город Екатеринбург” на 2016 — 2025 годы». Средства выделены из городского и областного бюджетов.

Согласно постановлению, подписанному сити-менеджером Александром Якобом, ремонт будет проведен в общеобразовательных учреждениях Кировского района — в школе № 134, расположенной на улице Комсомольской, 63 в Кировском районе, в гимназии № 108 имени В. Н. Татищева, в Чкаловском районе будут отремонтированы школа № 20 на улице Инженерной, 44 и школа № 52 на улице Бисертской, в Орджоникидзевском районе будет отремонтирована школа № 68 на улице Кировградской, 40.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в 2017 году капитальный ремонт должен быть завершен в школе № 131 в поселке Рудном, школе № 129 в Железнодорожном районе и гимназии № 39 в Чкаловском районе. В период с 2017 по 2018 годы будет проведен капремонт лицея № 110 в Октябрьском районе, школ № 81 и № 49 в Орджоникидзевском районе. Школы № 43 в Кировском районе и № 141 в Верх-Исетском районе планируется отремонтировать с 2018 — 2019 годах.

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Администрация Екатеринбурга расширила список школ, в которых до 2019 года проведут капремонт
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