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11:18 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье клещи покусали более 13 тысяч человек

Только за неделю в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 182 человека, что почти в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В Пермском крае по состоянию на 3 августа клещи покусали 13017 человек. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 14294 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 28 июля по 3 августа укусы клещей были зафиксированы у 182 человек, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.

Вирус клещевого энцефалита был обнаружен у 317 исследованных клещей. Боррелиоз был выявлен у 2673 клещей.

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