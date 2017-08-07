В Прикамье клещи покусали более 13 тысяч человек

В Пермском крае по состоянию на 3 августа клещи покусали 13017 человек. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 14294 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



С 28 июля по 3 августа укусы клещей были зафиксированы у 182 человек, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.



Вирус клещевого энцефалита был обнаружен у 317 исследованных клещей. Боррелиоз был выявлен у 2673 клещей.

