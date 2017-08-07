Крымские немцы поблагодарили Scooter за мужество
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Группа Scooter проявила мужество, приехав в Крым, и зная о возможной реакции украинской стороны, заявил глава немецкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Группа Scooter проявила мужество, приехав в Крым, и зная о возможной реакции украинской стороны, заявил глава немецкой
Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам «увидеться в следующий раз». Украинская прокуратура открыла уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет заключения.
«Все граждане Германии, которые приезжают в Крым, — достаточно мужественные люди. Они безусловно понимают, как отреагирует официальная Украина на их приезд, а также прекрасно знают рекомендации МИДа ФРГ не посещать территорию республики Крым», — сказал РИА Новости Гемпель.
«Никто не вправе запретить им приезжать на любую территорию. Никто не может запретить нам дружить между народами и никто не может запретить посещать Крым. Это просто игра на публику. В Германии сегодня воспринимают Крым как неотъемлемую часть Российской Федерации», — подчеркнул Гемпель.
Выглядит странно — лидер Scooter отказался от предложенной в Крыму барабульки.