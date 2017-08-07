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11:17 (мск), источник: РИА Новости

Крымские немцы поблагодарили Scooter за мужество

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Группа Scooter проявила мужество, приехав в Крым, и зная о возможной реакции украинской стороны, заявил глава немецкой национально-культурной автономии республики Юрий Гемпель.

Источник: РИА "Новости"

Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам «увидеться в следующий раз». Украинская прокуратура открыла уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет заключения.

«Все граждане Германии, которые приезжают в Крым, — достаточно мужественные люди. Они безусловно понимают, как отреагирует официальная Украина на их приезд, а также прекрасно знают рекомендации МИДа ФРГ не посещать территорию республики Крым», — сказал РИА Новости Гемпель.

Гемпель назвал неадекватной реакцию украинских властей на визит немецкой группы, так как граждане Европы могут ездить туда, куда они пожелают.

«Никто не вправе запретить им приезжать на любую территорию. Никто не может запретить нам дружить между народами и никто не может запретить посещать Крым. Это просто игра на публику. В Германии сегодня воспринимают Крым как неотъемлемую часть Российской Федерации», — подчеркнул Гемпель.

Выглядит странно — лидер Scooter отказался от предложенной в Крыму барабульки.

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